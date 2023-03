Il Pd: "Tetto ai compensi di quei professionisti". Baiocchi: "Ma i veri danni li avete fatti voi"

Continua la guerra tra maggioranza e opposizione in regione sulla sanità. I consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo il 21 febbraio scorso avevano fatto una interrogazione, cui dovrebbe rispondere l’assessore regionale alla Sanità Saltamartini, lunedì prossimo, sui medici a gettone delle cooperative, spiegando che nelle Marche attualmente mancano 90 medici di urgenz, dando i numeri dei vari pronto soccorso: "La presenza media di personale delle cooperative nei Pronto Soccorso (Ast 1) era di 35-45 turni da 12 ore al mese e nei PS di Fano e Pesaro 95 turni mensili di 12 ore".

I consiglieri quindi chiedevano a presidente e giunta regionale: "Qual è, ad oggi, la situazione della carenza di organico dei Pronto Soccorso marchigiani coperta con personale delle cooperative; sulla necessità di riconoscere la dignità lavorativa del personale medico dipendente attraverso l’innalzamento dei compensi prevedendo, nel caso specifico dei Pronto Soccorso, un’indennità supplementare non inferiore a mille euro, più 150 euro lordi all’ora per prestazioni aggiuntive; - sulla fissazione di un tetto al compenso orario da riconoscere a cooperative o liberi professionisti per la copertura dei turni nei Pronto Soccorso pubblici" e altre cose. Da parte sua, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Baiocchi, in una nota diffusa ieri, scrive: "Il solo annuncio che il nuovo Piano Socio Sanitario che stiamo approntando cambierà radicalmente la sanità nelle Marche ha provocato una levata di scudi da parte del Pd, l’unico e solo responsabile dello stato di sfascio in cui versa la sanità. E’ sotto la guida Ceriscioli che per colpa dei numerosi affidamenti diretti ai privati, non si sono avute risorse a disposizione per assumere personale visto il tetto di spesa imposto dai Governi nazionali sempre con il Pd come perno centrale. Vergognoso come ancora non abbiano il coraggio di chiedere scusa. Anche sulla mancanza di professionisti le responsabilità vanno ricercate nella totale superficialità con la quale non si è programmato per tempo. La giunta Acquaroli sta mettendo in piedi politiche concrete anche su questa problematica con la conferma per il 2023 di 110 nuove borse di studio per i medici di Medicina generale, 42 nuove borse di studio per i medici specialisti. Sono certo che l’Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro apprezza queste misure e non perderà occasione di evidenziare come, con tali numeri, non sia mai stato fatto prima. Per onestà intellettuale, non per altro. Tornando al Piano Socio Sanitario, questo sarà all’insegna dell’efficienza e del riequilibrio. La prima perché ci sarà una riqualificazione della committenza pubblica, non un maggior ruolo dei privati che, del resto, sarebbe impossibile visti i livelli a cui l’ha portato il Pd senza, però, che ciò significasse una riduzione dei tempi di attesa e un saldo positivo fra mobilità passiva ed attiva. Il riequilibrio necessario per via del depauperamento in termini di strutture sanitarie e personale attuato dalle Giunte di Sinistra soprattutto nelle aree interne e montane. Infine, un pilastro del nuovo Piano Socio Sanitario saranno le gare ad evidenza pubblica in attuazione del principio di concorrenza".