Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato omicidio genitoriOmicidio ModenaIncidente FerraraManifestazione BolognaMaestra 24 anniSagre
Acquista il giornale
CronacaIl pellet coi veleni dentro. Carabinieri forestali sequestrano 22 tonnellate con tracce di formaldeide
12 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Il pellet coi veleni dentro. Carabinieri forestali sequestrano 22 tonnellate con tracce di formaldeide

Il pellet coi veleni dentro. Carabinieri forestali sequestrano 22 tonnellate con tracce di formaldeide

Ben 1440 sacchi trovati senza etichettatura in una ditta dell’entroterra urbinate. Prodotti con scarti contenentI l’additivo cancerogeno. Imprenditore denunciato.

Due momenti dell’intervento dei Forestali all’interno della ditta dell’Urbinate

Due momenti dell’intervento dei Forestali all’interno della ditta dell’Urbinate

Veleni invisibili nei sacchi di pellet: i Carabinieri Forestali hanno sequestrato 22 tonnellate di combustibile domestico prodotte con scarti di legno trattato alla formaldeide, sostanza classificata come cancerogena. Un imprenditore dell’entroterra urbinate, attivo nel settore del legno, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti pericolosi.

Il blitz in questione è scattato nei giorni scorsi, piùprecisamente a fine settembre. I militari del Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, coadiuvato da militari dei Nuclei di Cartoceto e Urbino, su disposizione della Procura di Urbino, è entrato in una ditta del settore legno e ha trovato 1.440 sacchi di pellet pronti a finire sul mercato, tutti senza etichetta.

Nessuna indicazione d’origine, nessuna composizione, nessuna tracciabilità. Insieme al materiale, i militari hanno posto i sigilli anche all’impianto utilizzato per la produzione. Il conto complessivo pesa: circa 22 tonnellate sottratte alla vendita, e alle stufe di migliaia di famiglie. Secondo quanto accertato, quel pellet veniva ricavato miscelando scarti di lavorazioni con legno trattato oltre i limiti consentiti con formaldeide, un additivo-collante che non ha bisogno di presentazioni nel mondo della tossicologia: l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) e l’Unione Europea la indicano da anni come sostanza dagli effetti cancerogeni.

La contestazione penale è pesante: gestione illecita di rifiuti pericolosi. Per il legale rappresentante della ditta, ora deferito all’Autorità giudiziaria, la legge prevede l’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda fino a 26mila euro. Il tempismo del sequestro non è casuale. Siamo alla vigilia dell’inverno e l’acquisto di pellet riparte come ogni anno, inseguendo il miglior prezzo. Ma la corsa al risparmio, qui, mostrava il suo lato più scuro: sacchi anonimi, nessuna etichetta, nessuna garanzia.

I Forestali, nel loro comunicato, invitano esplicitamente i consumatori a comprare solo pellet etichettato, con origine e qualità dichiarate. "In vista dell’imminente inizio della stagione invernale, si evidenzia l’importanza di acquistare solo pellet contenuto in confezioni etichettate e la cui origine e qualità siano chiaramente riportate in etichetta, a tutela sia dell’ambiente che della salute dei consumatori".

Antonella Marchionni

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata