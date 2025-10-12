Il pellet coi veleni dentro. Carabinieri forestali sequestrano 22 tonnellate con tracce di formaldeide

Veleni invisibili nei sacchi di pellet: i Carabinieri Forestali hanno sequestrato 22 tonnellate di combustibile domestico prodotte con scarti di legno trattato alla formaldeide, sostanza classificata come cancerogena. Un imprenditore dell’entroterra urbinate, attivo nel settore del legno, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti pericolosi.

Il blitz in questione è scattato nei giorni scorsi, piùprecisamente a fine settembre. I militari del Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, coadiuvato da militari dei Nuclei di Cartoceto e Urbino, su disposizione della Procura di Urbino, è entrato in una ditta del settore legno e ha trovato 1.440 sacchi di pellet pronti a finire sul mercato, tutti senza etichetta.

Nessuna indicazione d’origine, nessuna composizione, nessuna tracciabilità. Insieme al materiale, i militari hanno posto i sigilli anche all’impianto utilizzato per la produzione. Il conto complessivo pesa: circa 22 tonnellate sottratte alla vendita, e alle stufe di migliaia di famiglie. Secondo quanto accertato, quel pellet veniva ricavato miscelando scarti di lavorazioni con legno trattato oltre i limiti consentiti con formaldeide, un additivo-collante che non ha bisogno di presentazioni nel mondo della tossicologia: l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) e l’Unione Europea la indicano da anni come sostanza dagli effetti cancerogeni.

La contestazione penale è pesante: gestione illecita di rifiuti pericolosi. Per il legale rappresentante della ditta, ora deferito all’Autorità giudiziaria, la legge prevede l’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda fino a 26mila euro. Il tempismo del sequestro non è casuale. Siamo alla vigilia dell’inverno e l’acquisto di pellet riparte come ogni anno, inseguendo il miglior prezzo. Ma la corsa al risparmio, qui, mostrava il suo lato più scuro: sacchi anonimi, nessuna etichetta, nessuna garanzia.

I Forestali, nel loro comunicato, invitano esplicitamente i consumatori a comprare solo pellet etichettato, con origine e qualità dichiarate. "In vista dell’imminente inizio della stagione invernale, si evidenzia l’importanza di acquistare solo pellet contenuto in confezioni etichettate e la cui origine e qualità siano chiaramente riportate in etichetta, a tutela sia dell’ambiente che della salute dei consumatori".

Antonella Marchionni