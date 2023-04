Il "Pergolato dalla Maria" non basta più. Ottenuta variante per allargarsi nel parcheggio

Il ristorante "il Pergolato dalla Maria" di Novilara si allarga. Potrà edificare un porticato di una cinquantina di metri quadrati, sul retro, dove esiste un parcheggio. Questa copertura l’ha ottenuta attraverso il piano casa ed ha avuto il via libera da una conferenza dei servizi visto che si tratta di una variante al Prg. "Faremo una cosa molto bella, in linea con tutto quello che circonda questo luogo, usando il cotto ed anche vecchie tegole che abbiamo conservato", dicono i familiari della Maria. Il ristorante oggi è gestito dalla figlia della fondatrice, Antonella Manna, perché questo locale, tra i più conosciuti e popolari anche fuori dalla Regione, è meta di persone che arrivano da Pesaro e Fano, ma anche da molte parti d’Italia. Notissimo soprattutto nel bolognese visto che tra i primi frequentatori ha avuto il designer Dino Gavina con Maria Simoncini che gestivano una fabbrica di mobili di alta gamma nell’entroterra fanese. Con loro, spesso, anche Michele Provinciali altro designer di fama internazionale, che poi prese casa proprio a Novilara. Questo filo conduttore ha poi portato sui tavoli de "La Maria", anche Lucio Dalla, quindi Gianni Morandi, Nino Manfredi, Fiorello. Tra i personaggi famosi anche Valentino Rossi che riteneva scaramantico mangiare in questo luogo prima della gare di moto Gp.

Fama dovuta a cosa? Alla revisione di un piatto popolare, la pasta con i fagioli. Dove sia stata inventata questa revisione della pasta con i fagioli non si sa, ma sicuramente la famiglia Manna, madre e figlia (oggi) ne hanno fatto da sempre il loro grande cavallo di battaglia vincente e da qui l’allargamento del loro ristorante.

m.g.