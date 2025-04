Il pesarese Andrea Pagnini e il filo diretto con Parolin: "Ci sentiamo spesso"

Le vie del Signore sono infinite. Altrimenti come inquadrare il filo diretto, quasi affettuso, dei vertici vaticani per uno scrittore di Borgo Santa Maria? Lui si chiama Andrea Pagnini, ha 47 anni e da 20 anni frequenta gli ambienti del Vaticano con assiduità. Nel suo album di famiglia ha almeno 70 fotografie che lo ritraggono con Papa Francesco. All’ultimo pontefice, Pagnini ha intitiolato uno dei suoi libri: "Nonno Francesco", edito da San Paolo. L’opera, tradotta anche in francese, ha la prefazione del cardinale Edoardo Menichelli. Ha quella dell’attuale segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, l’ultima delle pubblicazioni di Pagnini: "Mamma ti voglio bene", pubblicato nel 2020 da Cantagalli editore. Come evidenziano altri due dei suoi titoli, Pagnini predilige temi sociali ed etici, letti anche con la lente della fede cattolica. In queste ore di lutto per la scomparsa di Papa Francesco lo raggiungiamo telefonicamente.

"Sono addolorato – osserva –. Ho avuto l’immenso onore di poter incontrare molte volte il Papa a Roma, proprio per via dei miei studi, apprezzati in Vaticano. Il mio percorso inizia da lontano, da quando a causa di una cisti corsi il rischio di complicare la mia buona salute. Si risolse tutto per grazia ricevuta di Papa Luciani. Scrissi una lettera di ringraziamento che attirò l’attenzione e la benevolenza di sua eminenza il cardinale Parolin. Da allora la compassione si è trasformata in stima e amicizia. Le posso dire che solo mezzora fa ci siamo sentiti con sua eminenza: la fase è delicatissima, tra funerali e Conclave". L’opera con la prefazione di Parolin è rivolta "alla Vergine Maria – spiega Pagnini – ed esplora il valore della maternità, soprattutto in un contesto sociale, come quello contemporaneo che non agevola l’esperienza di diventare genitori". Qual è, invece, il concetto chiave del libro dedicato a Bergoglio? "La sua attenzione verso i giovani lo ha reso Nonno Francesco, per molti. Il suo esempio guida le nuove generazioni. In 120 pagine racconto quanto i nonni di cui Papa Francesco amava parlare, siano una colonna della famiglia italiana. Appena lo stampai gliene portai una copia e a lui piacque molto".

Solidea Vitali Rosati