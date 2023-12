Il pesarese Rabachèn al Carnevale di Fano

di Tiziana Petrelli

In un anno assai speciale per la nostra Provincia, anche il Carnevale di Fano omaggia Pesaro Capitale della Cultura. Sarà infatti Rabachèn ("baccano") – che con la sua compagna Cagnèra ("lite") sono le maschere del carnevale di Pesaro sin dal 1874 – il sindaco del Carnevale più dolce d’Italia dal 1347. Con l’alto cappello a cilindro che lo caratterizza, sarà lui nel giorno del lunedì grasso a presiedere il Consiglio comunale del Carnevale organizzato come da tradizione con la collaborazione del Consiglio delle Bambine e dei Bambini. Un momento goliardico e simbolico molto sentito dai fanesi, ma non solo. Perché da Statuto Comunale, durante la settimana grassa, le chiavi della città passano realmente dal sindaco eletto (Massimo Seri) al sindaco del Carnevale. Che quest’anno, per la prima volta nella storia della città, sarà un pesarese.

"Quest’anno abbiamo scelto un sindaco che darà molto ‘disturbo’ - spiega la presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli - in piena consonanza con il tema della manifestazione che sfilerà lungo viale Gramsci il 28 gennaio, il 4 e l’11 febbraio 2024: ‘In viaggio col Vulón: Fuori dalle righe... e dagli spazi!’. Infatti quello del Carnevale è per propria natura un tempo ‘Fuori dalle righe’. E quindi la manifestazione rappresenta quel momento dell’anno in cui tutto può accadere. Anche omaggiare la maschera ‘rivale’. In antichità, infatti, venivano persino azzerate le differenze sociali permettendo una grande libertà d’espressione". In questa edizione, che si avvia proprio quando la vicina Pesaro riceverà lo scettro di Città della Cultura 2024, "proveremo così - conclude Giammarioli - a raccontare quei momenti e quelle personalità che creando disturbo hanno contribuito allo sviluppo culturale e sociale della collettività. In questo ci accompagnerà il ‘disturbatore’ Rabachèn. Un Carnevale che, ricordo, non è solo divertimento ma anche Cultura, storia e tradizione". Un sindaco che "darà molto disturbo" si diceva. E infatti pare che qualche ‘Vulòn’ fanese abbia già storto il naso al pensiero dell’invasione di campo di una maschera pesarese.