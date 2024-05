Il pesce ritorna re della tavola. Chef protagonisti al BrodettoFest

di Anna Marchetti

FANO (Pesaro)

Quattro giornate, 50 eventi, 30 ospiti, 5mila brodetti per celebrare il BrodettoFest, la manifestazione organizzata da Confesercenti Pesaro e Urbino, che torna il 30 e 31 maggio e l’1 e 2 giugno, sul lungomare del Lido. Il clou dell’evento sarà la gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce: in gara gli chef di otto regioni italiane, tra cui il ligure Giuseppe Bizioli trionfatore con il "Ciuppin" della scorsa edizione del Festival. Gli altri chef sono Matteo Crisanti (Abruzzo), Roberto Cerbara (Emilia Romagna), Daniele Tantucci (Marche), Matteo Donati (Toscana), Gabriele Biscotti (Puglia), Simone Ciccotti (Umbria), Daniele Zennaro (Veneto). A decretare il vincitore una giuria popolare ed una tecnica. Si avvia in questa 22 ª edizione della manifestazione un’importante collaborazione con lo storico brand di pentole italiane "Moneta dal 1875" che ha realizzato un’edizione limitata dedicata al BrodettoFest. La gara, nei giorni venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, quando si decreterà la regione vincitrice, sarà condotta dalla giornalista Monica Caradonna, volto del programma di Rai 1 Linea Verde Life. Tra i super ospiti l’attore Sergio Rubini, il comico Diego Parassole, i musicisti Renzo Rubino &la Sbanda. Non ci sarà invece Riccardo Scamarcio impegnato in una produzione internazionale a Londra.

Al Palabrodetto daranno spettacolo gli chef stellati o diventati personaggi televisivi come Igles Corelli, Andrea Aprea e Alessandro Circiello. Mare, ambiente e salute dell’ecosistema saranno, invece, al centro degli incontri- dibattiti ospitati nel palco centrale a cura di Donato Giovannelli, docente dell’università di Napoli Federico II. Tra le news di questa edizione lo "Spazio Vongole" che nasce dalla sinergia tra l’azienda New Copromo e il ristorante La Liscia da Ori e la prima edizione del ‘Premio Lanterna Azzurra’, in memoria del mitico locale del cavalier Vagnini, che sarà attribuito ad una persona del mondo della cultura, che ha scritto libri o si è occupata di Brodetto. Non mancherà Brodetto&Kids, in collaborazione con il Masaf (ministero della Agricoltura e della Sovranità alimentare), per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della biodiversità marina. Per i più piccoli anche "Se lo dice il Prof" con il professor Corrado Piccinetti (biologo marino) alla scoperta dei pesci del Mare Adriatico, mentre i più grandi potranno salire sulla motonave Queen Elisabeth, per conoscere da vicino il mare e l’attività dei pescatori. Infine sarà inaugurata anche "La Via Maestra" con stand di artigiani locali e prodotti realizzati a mano.