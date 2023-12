Il pesce venduto a peso d’oro: "Le bancarelle fanno ‘cartello’"

"Ho chiamato anche la Guardia di Finanza perché le bancarelle che vendono il pesce stanno facendo cartello e vendono pesce, esattamente le canocchie a prezzi quadruplicati rispetto a due giorni fa", racconta Federico Cattolico, uomo di mare e velista, che abita in via Tombesi.

Riavvolgiamo il nostro: cosa accade esattamente?

"Che questa mattina (ieri per chi legge, ndr) mi sono recato al porto per acquistare il pesce e sono andato come faccio spesso nelle bancarelle che sono allineate davanti la sede della Capitaneria di Porto".

E cosa è successo?

"Ora le dico. E quello che dico al Carlino è anche quello che volevo raccontare alla Guardia di Finanza, perché io ci metto la faccia. Due giorni fa sono andato ad acquistare le canocchie e lo ho comprate ad 8 euro al chilo. Quelle piccole addirittura non dico che te le tiravano dietro, ma poco ci mancava".

E qual è stata la sorpresa questa mattina?

"Che nel giro di due giorni il prezzo è quasi quadruplicato arrivando a 30 euro al chilo".

Ma i pescherecci vanno in mare?

"Certamente ed in questo periodo dell’anno le canocchie sono abbondanti".

E allora come spiega un prezzo quasi quadruplicato?

"Ho sentito uno delle bancarelle, poi sono andati da un altro e tutti avevano lo stesso prezzo. Secondo me hanno fatto cartello e questo non va bene".

Ha chiesto spiegazioni?

"Certamente ed uno degli ambulanti mi ha anche aggiunto che “siamo sotto Natale“... aggiungendo poi che loro non si potevano mettere in concorrenza con gli altri pescivendoli della città".

Lei è stato l’unico che ha protestato?

"Sicuramente sono l’unico che ha chiamato la Guardia di Finanza per denunciare questo fatto. Le altre persone? Si sono guardate intorno un po’ stupite e visto il fortissimo rincaro chi era partito per acquistarne un chilo ha poi comprato canocchie per trecento grammi".

Domani (oggi, ndr) potrebbe andare meglio... o no?

"Credo proprio di no perché mi hanno anche aggiunto che facevo un affare se le acquistavo oggi perché domani potrebbero addirittura aumentare ancora... perché ci avviciniamo al Natale".

Per la cronaca, stando a quanto racconta il comandante di un motopesca d’altura, ieri mattina le canocchie venivano battute a 15-16 euro al chilo "ma siccome sono vive fanno da “esca“ per altri pesci, come spigole e orate".

"No, io le canocchie non le ho e nemmeno le compro – dice Daniel Marchetti di “Questioni di pesce“ in via Solferino – proprio per evitare queste cose. L’unica cosa che so è che la domanda e molto forte tanto che oggi tengo chiuso tutto il giorno per prepararmi per il Natale per accontentare tutta la clientela".