Il peschereccio resta sotto. Esplode il caso ’Nettuno’

A distanza di due mesi è ancora lì, "parcheggiato" sul fondale del porto di Fano e sommerso dall’acqua. Dello scafo di quello che era il Nettuno, un peschereccio lungo una ventina di metri, adesso emerge soltanto il tetto della cabina di comando. Lo scafo è infatti completamente sommerso, ma la sua grande dimensione della barca si evince dalle panne anti-inquinamento che lo contornano, per evitare sversamenti di carburante in mare. Dopo il parziale affondamento di quell’unità di pesca (di provenienza calabrese e dismessa da tempo) avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 agosto scorso (per cause da accertare dopo il suo recupero non ancora avvenuto), l’armatore avrebbe dovuto attuare tutte le misure idonee per contenere eventuali sversamenti e per la rimozione dell’unità dal porto, scongiurando così possibili pericoli per la navigazione delle altre imbarcazioni ormeggiate lì attorno. Ma non lo ha fatto.

Un fatto grave, tanto più che prima che affondasse, si trattava già di un’ex unità da pesca passata al traffico, dismessa e iscritta nei registri navi minori e galleggiamento di Vibo Valentia, agli ormeggi a Fano in attesa di trasferimento in altro porto, per la rottamazione. Anche per questo tra le genti del porto si vocifera ed ora la procura indaga, sia per verificare le cause dell’affondamento sia per capire se i motivi possano aver recato in qualche modo un danno a terzi.

"L’armatore non ha adempiuto alla diffida alla rimozione da noi notificatagli - ci spiega laconica il tenente di vascello Stefania Battista, comandante della Capitaneria di Porto di Fano -. Pertanto ai sensi dell’art 73 codice della navigazione si provvederà d’ufficio alla rimozione del relitto, tramite il Comune di Fano già interessato". Non può dire di più la comandante, perché nel frattempo la delega è passata alla Procura. "Il natante è di un armatore non fanese - ci spiega l’assessore al Porto Cristian Fanesi - a cui la comandante del porto ha subito intimato di provvedere al ripescaggio del natante e nel frattempo ha messo in sicurezza la situazione rimuovendo gli idrocarburi residui dentro l’imbarcazione. Lui non ha ottemperato. Per cui ora come Comune di Fano, ente gestore del porto regionale, dovremo fare un’ordinanza simile. E se l’armatore continuerà a non ottemperare dovremo provvedere noi come Comune, con una procedura lunga e disgustosa, perché a spese dei cittadini che intanto pagano e poi vediamo se riusciamo a recuperarli…. Stiamo facendo fare dei preventivi di spesa e si tratta di diverse decine di migliaia di euro".

Tiziana Petrelli