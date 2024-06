Il Petrano capitale dei cinofili. In scena le gloriose gare nazionali

Sono in corso da sabato in cima al pianoro del Petrano le tradizionali "Gare Nazionali per Cani da Ferma su quaglie liberate".

E’ questa la ottantesima edizione di questa importante manifestazione cinofila che si svolge nei prati del Petrano essendo questa montagna una naturale palestra pianeggiante che ha permesso per decenni di far competere cinofili con i loro amici a quattro zampe.

Una lunga serie di manifestazioni che si susseguono dai primi anni ’30 ed ogni anno hanno sempre richiamato molti appassionati di questo tipo di gare oltre a tante persone e curiosi che salendo al Petrano hanno anche potuto spaziare in questo cotesto naturale unico per la sua conformazione pianeggiante oltre i mille metri di quota.

La gara è organizzata dai "Gruppi Cinofili di Pesaro e Urbino", l’Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e dal "Gruppo Cinofilo di Cagliese" In mattinata si svolgeranno le prove cinofile con la supervisione del Giudice Nazionale ENCI, Nanzio Mari seguiranno fino al pomeriggio le premiazioni e una grande festa conviviale organizzata dal Gruppo Cinofilo Cagliese per la ricorrenza di questi ottanta anni di gare del Petrano diventate le più longeve ed importanti a livello nazionale.

Mario Carnali