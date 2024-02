Il piacere di leggere. Torna la rassegna ’I libri di Luisa’

A Sassocorvaro si legge. Torna la rassegna ‘I libri di Luisa’ che per il secondo anno consecutivo fa ritrovare nella Rocca Ubaldinesca autori e lettori. Anche per il 2024 tanti i titoli di scrittori locali e nazionali. Si parte questo venerdì 23 febbraio alle 21 con ‘Direzione del sentire’ di Valentina Cottini, il 4 marzo invece doppio appuntamento con la criminologa Roberta Bruzzone e il libro scritto con Emanuela Valente ‘Favole da incubo’. La mattina alle 10 incontreranno i ragazzi dell’istituto comprensivo Montefeltro mentre alle 21 il pubblico nel teatrino della Rocca. "La rassegna è dedicata a Maria Luisa Dessena che ha sempre promosso la lettura con sue iniziative - spiega l’assessore alla cultura del Comune di Sassocorvaro Auditore, Francesca Tiberi -. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale lo scorso anno con l’impegno di mantenerla anche in futuro. Si inizia con Valentina Cottini, scrittrice più volte suggerita dalla stessa Maria Luisa per la conoscenza personale e concluderemo con una data dedicata ai più piccoli, la stessa Luisa aveva verso di loro un’attenzione particolare. Un grazie per il loro importante contributo alla realizzazione dell’appuntamento all’associazione Andromeda Montefeltro, alla Pro loco di Sassocorvaro e alla Regione Marche per il patrocinio".

Il 15 invece presenterà il suo romanzo ‘Dalla corte al chiostro’ Tiziano Mancini mentre il 12 aprile, sempre alle 21, ci sarà una doppia presentazione. Maurizio Cirilli con ‘Ex’ e Maria Pia Renzi con ‘Mapi tra le righe di nonna Pia e altro’. Il 9 maggio invece Gabriella Guidi porterà il suo romanzo d’esordio ’Una vita maledetta’, saranno presenti i consiglieri regionali Giacomo Rossi e Lindita Elezi con la presidente della Commissione pari opportunità della Regione Marche Maria Lina Vitturini. L’ultimo incontro sarà dedicato ai più piccoli, l’11 maggio alle 15 con Stefano Bordiglioni e il suo libro ‘La musica delle parole’.

"Un ringraziamento all’assessore Tiberi per aver seguito con tutto il gruppo di lavoro l’organizzazione dell’evento a cui teniamo particolarmente", conclude il sindaco Daniele Grossi.

Francesco Pierucci