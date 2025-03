Il pianeta che verrà nel 2030. Premiate le classi della primaria

Altra grande e doppia soddisfazione per le pluriclassi della scuola primaria di Borgo Pace premiate recentemente per aver partecipato alla seconda edizione del concorso letterario regionale dal titolo "Le nuove generazioni ripensano il mondo del 2030". Il concorso aveva la finalità di sensibilizzare gli alunni a temi legati all’ecologia e alla sostenibilità ambientale, prendendo come punto di riferimento l’Agenda 2030 e facendosi ispirare ad uno dei suoi diciassette obiettivi. La scuola primaria di Borgo Pace aveva partecipato nel 2024 con entrambe le sue pluriclassI. I piccoli della classi prima, seconda e terza, guidati dall’insegnante Luana Giorgioni, hanno ricevuto la menzione speciale di merito presentando un lavoro dal titolo "Acqua bene prezioso". La commissione ha sottolineato l’efficacia della tecnica espositiva utilizzata, molto opportuna nell’ esprimere il senso di cura e di speranza per l’ambiente dei piccoli studenti. I ‘grandi’ delle classi quarta e quinta, guidati dall’insegnante Alice Antoniucci, hanno invece ottenuto il primo posto scrivendo un testo dal titolo "I fantastici 3: Ridurre, Riusare , Riciclare", un elaborato molto originale e creativo in quanto propone l’educazione ambientale tramite la personificazione in tre simpatici protagonisti dei concetti del riutilizzo , del riciclo e del minimizzare lo spreco. La commissione ha apprezzato particolarmente la presenza di una grande varietà di aspetti cruciali dell’Agenda 2030, espressi con linearità e coerenza, oltre che la proposta di varie soluzioni ai problemi di inquinamento ambientale, cominciando dall’operato del singolo che può sempre fare la sua parte.

am. pi.