Il Piano Antenne in Commissione. Ambiente

Il nuovo piano antenne sarà presentato alla commissione Ambiente, venerdì alle 17.30. Cittadini e comitati sono chiamati a partecipare e presentare integrazioni e modifiche al nuovo progetto che potrebbe essere approvato a fine marzo. Rilevante il fatto che sia uscita una sentenza del Tar Marche che indica come i requisiti adottati da Fano siano premianti per una gestione efficace del territorio. "Faremo in modo – dice l’assessore Cora Fattori – di informare i cittadini spiegando il livello di inquinamento elettromagnetico e inseriremo sulla nostra pagina istituzionale tutte le valutazioni affinché oguno possa verificare la copertura del campo elettromagnetico".