Il piazzale del cimitero sarà intitolato ai Martiri delle foibe. Cerimonia sabato

La giunta comunale di Mondolfo, guidata dal sindaco Nicola Barbieri, ha scelto di intitolare ai Martiri delle foibe il piazzale adiacente al cimitero comunale adibito a parcheggio. L’evento avrà luogo sabato 10 febbraio, nella ricorrenza del ‘Giorno del Ricordo’. "Il piazzale, che fino ad oggi non ha avuto un nome specifico – evidenzia una nota dell’amministrazione - verrà dedicato ai Martiri delle foibe come gesto di memoria e forte segnale contro la cortina di indifferenza che, per troppi anni, ha avvolto le vicende legate alle violenze contro le popolazioni italiane vittime della repressione titina".

La cerimonia inizierà alle 10 con l’intervento del sindaco Nicola Barbieri e prevederà la scoperta di una targa commemorativa, alla presenza delle istituzioni, delle associazioni locali e di una rappresentanza delle scuole secondarie del territorio, "segno tangibile dell’importanza di trasmettere ai giovani la memoria storica".

s.fr.