Il “Piccolo principe“ sfida il vernacolo

Urbania rende omaggio a “Il Piccolo principe“, a 80 anni dalla sua prima pubblicazione, realizzandone una versione in dialetto durantino. Il libro s’intitola “El Principìn“ e sarà svelato oggi, alle 18, nella Sala Volponi del Palazzo ducale, alla presenza dell’assessore Nadia Bocconcelli.

A tradurre l’opera di Antoine de Saint-Exupéry è stato Luigi Santi, originario di Urbania e sostenitore dell’importanza del dialetto come veicolo culturale tra generazioni. "Purtroppo, esso è ormai visto dai più come lingua da non utilizzare, in quanto pensata come povera e volgare – afferma l’autore –. Ritengo invece che il dialetto sia una ricchezza e un patrimonio da salvaguardare e sostenere".

Le illustrazioni del libro, alle quali è dedicata una mostra gratuita nella Galleria Montefeltro di Palazzo ducale, visitabile fino al 14 maggio, sono dell’artista urbaniese Daria Perrone. “El Principìn“ sarà poi tra i volumi protagonisti di Libri a Merenda, attività estiva dedicata alla promozione della lettura. In quell’occasione ci sarà la possibilità, anche per i più piccini, di ascoltare la traduzione di Santi e di giocare con il dialetto durantino e con le immagini realizzate da Perrone. Maggiori informazioni saranno disponibili su www.visiturbania.com.

n. p.