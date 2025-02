Il Pincio di Cagli tornerà bello come una volta

Sono in corso i lavori per un intervento di recupero e riqualificazione del Parco delle Rimembranze, in città chiamato più diffusamente Pincio. Un parco realizzato all’inizio degli anni ’20 con all’interno una cappella votiva dove furono incisi tutti i nomi dei caduti nella Grande Guerra. E’ stato sempre anche un ameno luogo di svago per i giovani. Un luogo sacro in tutti i sensi, per ricordare la memoria di tanti caduti e sacro per chi desiderava incontrarsi con gli amici. Erano altri tempi, si vedevano giovani che garbatamente accendevano discussioni, di sport o contestavano e perché no, si innamoravano al Pincio. Amori nati nelle panchine poi una volta insieme il primo bacio scambiato quasi sempre, al riparo da occhi indiscreti dentro il Pincio. I ricordi di tanti cagliesi sono depositati in questo posto, che era sempre curato. Ma col tempo le cose cambiano, la magìa si era infranta proprio a causa della trascuratezza estetica e finalmente il Comune ha dato inizio ai lavori per un totale recupero. Sono stati avviati alla fine della settimana scorsa con vari interventi per la riqualificazione in un progetto che comprende la rigenerazione delle aree verdi, la sistemazione dei viali principali e dei sentieri secondari anche con l’installazione di un adeguato sistema di illuminazione.

E’ prevista la riapertura del sentiero di collegamento con il Sentiero Italia 70 e 67 che conducono al Monte Petrano attraverso il Colle dei Cappuccini e lungo il fiume Burano. Previsto l’inserimento di cartellonistica informativa a tema geologico vegetazionale e l’installazione di segnaletica e direzionale interna al Parco. Infine la messa in sicurezza delle aree di delimitazione del Parco. L’importo dei lavori è di circa 93mila euro a cui si aggiungono le somme a disposizione per complessivi 150mila euro. Con i lavori il parco non sarà momentaneamente accessibile ai non addetti perché è diventato un cantiere. Ma in compenso a lavori ultimati tornerà bello e a disposizione di tutti.

Mario Carnali