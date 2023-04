Il Pincio profuma dell’Oro d’Italia

FANO

Al Pincio si accendono i riflettori sull’Oro d’Italia, con un mercatino di 25 stand in cui degustare (e acquistare) i migliori olii del Mediterraneo. Sabato e domenica torna a Fano il "Gran Galà dell’Olio 2023", una due giorni dedicata all’olio d’oliva e ai suoi interpreti principali: olivicoltori e frantoiani. Si chiama "Expolea - Il Salotto dell’Olio" che prevede anche le premiazioni dei concorsi "L’Oro d’Italia e del Mediterraneo" che hanno come protagonista il miglior extravergine di oliva. "Ci sono tantissimi mercati e fiere dell’olio - afferma Renzo Ceccacci, dell’Associazione olea Aps - ma solo noi selezioniamo i migliori, catalogandoli in una guida consultabile online. Questo concorso poi ci permette di creare un blend di 400 olii e donare 800 bottiglie ai bisognosi". Il consigliere Luca Serfilippi ha annunciato una legge regionale sull’oleoturismo: "I produttori agricoli potranno rendere i loro frantoi un luogo in cui ospitare turisti per vivere un’esperienza sul campo". Potranno raccogliere le olive e crearsi la propria bottiglia d’olio.

ti.pe.