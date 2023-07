Il pistacchio è il vero sapore d’Urbino

di Giovanni Volponi

Il gelato al pistacchio è il re dell’estate urbinate. A dirlo, senza alcun tentennamento, tutte e tre le gelaterie della città ducale. Ognuna ha però diverse specialità, novità e clientele. Siamo in piazza della Repubblica: il centro del centro. Al Sorbetto del Duca ci accoglie il titolare Senad: "Noi lavoriamo tanto con turisti e, nei mesi primaverili, con le scolaresche. I viaggiatori prediligono gusti classici che magari all’estero non trovano, i bambini invece amano il la nutella o quelli cioccolatosi. Ma il pistacchio è sempre il re, infatti io l’ho rinominato “pistacchiomania“. Ora che è arrivato il vero caldo, i gusti di frutta vanno di più e calano le richieste delle crepes, che invece facciamo in inverno e primavera".

Ma “Il Sorbetto del Duca“ è anche il nome di un gusto: "Faccio il gelato al melograno, fresco e dolce, e visto che è particolare, gli ho dato il nome della gelateria, e questo piace. Poi abbiamo “Paolo e Francesca“, base gianduia con lamponi, stracciatella e nocciole intere. Una vera… lussuria". La via del gelato procede in lenta e inesorabile salita. All’inizio di via Bramante c’è da dieci anni esatti la Gelateria Raffaella, che prende il nome dalla gelataia: "Il mio pistacchio è vegano – ci dice –, lo faccio con olio d’oliva e senza latte. Siccome piace, l’ho messo in granella anche in un altro gusto assieme a ricotta e scorze d’arancia. Poi ho dedicato un gusto al Duca (amarena, cioccolato e biscotti sbriciolati) e uno a Raffaello (caffè con pan di spagna bagnato al liquore Borsci San Marzano e cremino al cioccolato bianco). Io lavoro soprattutto con gli studenti e con la stagione turistica: ci sono alcuni olandesi e tedeschi che ormai mi conoscono e ritornano ogni anno. Cerco di seguire la stagionalità e cambio i gusti ogni qualche mese. In piena estate punto sulla frutta e creo alcuni gusti con le spezie, dal pepe rosa alla lavanda, per offrire qualcosa di diverso. Oltre al gelato, offro centrifugati di frutta, e la granita col limone: sono prodotti che vanno molto come pausa pranzo".

Bisogna arrivare fino a porta Santa Lucia, ma non oltrepassarla, per trovare l’Officina del Gelato, dove ci apre Nikolas, il titolare. "Anche qui il pistacchio la fa da padrone. Poi abbiamo dei clienti affezionati che magari vengono e prendono solo un gusto, perché amano come lo facciamo noi, per esempio tiramisù o mousse alla ricotta. In alcuni periodi dell’anno facciamo delle “edizioni limitate“. Quest’anno ad esempio ho fatto il gusto sambuco: è piaciuto moltissimo e i clienti lo richiedevano anche se purtroppo il periodo era finito. Noi lavoriamo prevalentemente con studenti e cittadini: la distanza dalla piazza paga, ma abbiamo una clientela affezionata che ci fa pubblicità anche coi turisti. Noi abbiamo solo gusti classici e altri che creiamo noi, per cui mancano magari quelli più commerciali, ma a chi ce li chiede spieghiamo la nostra linea e consigliamo ciò che abbiamo di più simile. In inverno facciamo yogurt e diventiamo anche cioccolateria, ma teniamo sempre qualche gelato, per gli amanti del freddo a tutte le stagioni".

Il gelato, del resto, non stanca mai.