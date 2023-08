Il Pittore e Incisore Sante Arduini al Palazzo Ducale di Montebello, Terre Roveresche

Decolla domani al Palazzo Ducale di Montebello, nel Comune di Terre Roveresche, un importante evento espositivo che avrà come protagonista il noto pittore e incisore Sante Arduini. L’artista urbinate esporrà nelle sale che furono abitate da Lavinia Feltria Della Rovere oltre 60 quadri e 20 incisioni che ha realizzato dal 1955 al 2022. Il vernissage della mostra, organizzata dal Comune e promossa da Next srl, si terrà alle 18, alla presenza di Arduini. Per visitare la rassegna, ad ingresso gratuito, ci sarà tempo fino al primo ottobre, tutti i sabati e le domeniche: nel mese di agosto dalle 17 alle 20 e poi dalle 16,30 alle 19,30. I prestigiosi ambienti del Palazzo sono in corso di riqualificazione, ma ciò non impedisce di poterne ammirare elementi di enorme pregio. "Con questa personale di Arduini – sottolinea l’assessore Claudio Patregnani -, diamo il via a una stagione di iniziative culturali che devono diventare la prerogativa del nostro Palazzo al termine dei lavori di restauro, ma anche in questa fase di riqualificazione. Quando la bellezza delle opere in mostra si lega a un ambiente dalle forti suggestioni in cui spiccano i magnifici stucchi del Brandani, le emozioni sono davvero intense".

Luca Baroni, direttore della Rete degli Istituti e Luoghi della Cultura delle Marche, nonché curatore del progetto di riqualificazione del Palazzo Ducale evidenzia: "Siamo grati al maestro Arduini per averci permesso di esporre le sue opere in un luogo magico, ma ancora work in progress".