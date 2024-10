"Il pittore inglese George Hayter fu ispirato dalle opere di Rossini"

Calegari Franca

Nella ricchissima e variegata collezione di disegni appartenuti ad Antaldo Antaldi conservata alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro, in parte pubblicati a cura della Regione Marche nel 2001 (“Da Raffaello a Rossini, la Collezione Antaldi: i disegni ritrovati“, a cura di Anna Forlani Tempesti e Calegari), sono conservati due fogli dell’incisore e pittore inglese George Hayter che vale la pena di ricordare.

Si tratta di due temi legati a Rossini: “La gazza ladra“ e “Guerriero turco a cavallo“, presumibilmente da collegare a Le Siège de Corinthe del 1826. Nella collezione di Antaldo Antaldi si trovano 25 fogli del pittore e incisore inglese George Hayter, che costituiscono la parte più moderna della collezione e ne chiudono l’arco storico. Il pittore, noto come ritrattista e come grafico, era dal 1815 miniaturista di corte della principessa Carlotta, figlia di Carolina di Brunswick e di Giorgio IV, e di suo marito Leopoldo di Sassonia Coburgo: a partire dal 1816 Hayter sostò a lungo in Italia tra Parma, Firenze, Bologna, Venezia.

I suoi fogli presenti nella collezione Antaldi recano date che vanno dal 1813 al 1829. Nel 1824 Hayter aveva eseguito l’incisione dedicata sia al mito di Rossini che all’Antaldi: La gazza ladra, opera semiseria rappresentata a Milano nel 1817 con enorme successo. E’ fin troppo noto che fu questo lo spettacolo scelto per inaugurare il Teatro Nuovo di Pesaro il 10 giugno 1818 su iniziativa prevalente di Antaldo Antaldi e di Giulio Perticari, che aveva chiamato Gioachino Rossini a dirigere l’opera al cembalo: evento assolutamente memorabile per la città e per l’Antaldi allora gonfaloniere. Qui conta solo osservare, nell’immagine incisa dall’Hayter sei anni dopo, il tono patetico con cui si rievoca il tema centrale dell’opera: la disperazione di Ninetta, giovane domestica che, accusata di avere rubato ai padroni una posata d’argento, viene condannata a morte. Quando sta per essere portata al supplizio, si scopre che colpevole del furto è una gazza e l’imminente tragedia si scioglierà nel lieto fine. C’è una interpretazione romantica al tema del melodramma rossiniano, nei tratteggi sottili e raffinati, paralleli o incrociati, così come si rileva nell’altra incisione, ancora più drammatica.

Si tratta di un Guerriero turco a cavallo, datato 1828 e dovrebbe ricollegarsi a Le siège de Corinthe, accolto entusiasticamente nel 1826 al Tèatre de l’Academie Royale de Musique a Parigi. L’ispirazione derivava dalla novella in versi scritta da Lord Byron nel 1816, The siege of Corinthe, ambientata alla fine del breve dominio di Venezia sulla città greca assediata e poi riconquistata dai Turchi. Il mito della libertà dei popoli e, in particolare, la questione greca appassionavano l’opinione pubblica di vari paesi e quella parigina in particolare. Non solo il tema era attuale e si ammantava di ragioni culturali, trattandosi di salvare la culla della civiltà occidentale e della cultura classica, ma a renderla bruciante avevano contribuito alcuni dei maggiori spiriti dell’epoca a cominciare da lord Byron (ma forse allo scrittore inglese si potrebbe tornare in altra occasione, in quest’anno di memorie...).

Anche George Hayter si cimenta nel tema byroniano e rossiniano del guerriero turco, che per di più ha rapito una ragazza, sintesi del clima di violenza impersonata dalla forza del nemico. Il turco con scimitarra ed elmo è impetuoso e trionfante nella forza, nel possesso della donna trascinata come preda, di cui si intravvedono solo i piedi, le mani e parte dei capelli. E’ altrettanto violento nel superare di balzo un corso d’acqua dal quale il cavallo esce come in un’immagine araldica con le zampe anteriori sospese e bloccate nell’aria. C’è un tono di retorica romantica grafica, moralistica e incombente. In una delle ultime soste in casa Antaldi il pittore inglese, prima di ripartire per Parigi, ha lasciato anche quest’immagine che costituisce un altro anello, finora sconosciuto, della circolarità della cultura europea.