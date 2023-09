Il pivot in Comune. Dal basket giovanile al mondo della cultura. La città piange Sorlini

Era nato cestista Francesco Sorlini, così come suo fratello minore Mario. Milanese trapiantato a Pesaro e, ormai da parecchi anni, prima a Mondaino e poi a Rimini, Sorlini è scomparso ieri all’età di 84 anni circa. Ma il basket era stata solo un parentesi giovanile per lui pur se culminata nel prestigioso titolo italiano Juniores del 1956 e alcune onorevoli stagioni con la maglia della Victoria. La sua statura di oltre i 190 centimetri, impressionante per quei tempi, ne aveva fatto un "pivot" del tutto particolare plasmato dalle abili mani di "Aido" Fava. Memorabile nella memoria di quegli anni, episodio che ricordavamo spesso prima di perderci di vista, fu una incredibile vittoria in trasferta a Livorno premiata dalla società con una notte in più di permanenza della squadra nella città toscana come turisti. Sorlini, poi laureato in legge, ha in seguito realizzato la sua vera dimensione, quella di intellettuale e uomo di cultura soprattutto a favore del Comune di Pesaro. "La città piange Francesco Sorlini uomo della cultura pesarese, – dice infatti il comunicato dell’amministrazione con parole condivise sia dal sindaco Matteo Ricci che dal vicesindaco e assessore Daniele Vimini –. Stimatissimo dirigente dell’Amministrazione comunale, sportivo ed ex giocatore di basket, figura rispettata anche nell’ambiente forense per gli incarichi ricoperti in magistratura". Nella lodevole militanza di Sorlini alle dipendenze del Comune di Pesaro, sindaco e vicesindaco ricordano il contributo come dirigente dell’assessorato alla cultura alla creazione del Rossini Opera Festival e all’organizzazione di eventi come la Mostra del Cinema.

"Colto, arguto, sincero, generoso", così lo ricorda anche Giorgio Tornati che in quegli anni era sindaco di Pesaro e che con Sorlini aveva mantenuto fino ad oggi cordiali rapporti di amicizia. "Con Francesco non ci si annoiava mai: riflessioni profonde e battute pungenti si alternavano con grande naturalezza. È stato un mio collaboratore in Amministrazione comunale per tanti anni", dice mettendo anche lui in risalto gli importanti contributi al Rof, alla Mostra del Cinema, alla stagione teatrale e concertistica che lo resero protagonista per tanti anni per conto dell’Amministrazione comunale. "È stato un vero intellettuale – conclude Tornati - che si sporcò le mani con la pubblica amministrazione e la politica". f.b.