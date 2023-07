Il pizzaiolo, il cugino e il carico di coca La Mobile arresta loro e il corriere

Uno è un pizzaiolo 34enne con due attività tra Pesaro e Vallefoglia, l’altro, di 28 anni, è suo cugino e dipendente, mentre il terzo, 20enne, è il corriere arrivato da Milano con 300 grammi di cocaina nascosta nella sua auto. I poliziotti della Squadra mobile di Pesaro, guidati dal fiuto "stupefacente" del cane della Guardia di Finanza, hanno ritrovato la polvere bianca sotto il volante, dove ci sono i fusibili. Loro sono i tre albanesi finiti in manette sabato scorso in un parcheggio della città. E ieri il giudice ha convalidato l’arresto e ha deciso di tenerli ancora in carcere. Hanno parlato durante l’interrogatorio e dato ciascuno la propria versione. I due cugini, difesi dall’avvocato Marco Defendini, hanno detto che erano all’oscuro del contenuto illegale dell’auto. Il pizzaiolo ha dichiarato di aver solo fatto un favore al cugino che gli aveva chiesto di accompagnarlo all’appuntamento con il connazionale 20enne per dei documenti. A casa del pizzaiolo i poliziotti hanno trovato e sequestrato circa 32mila euro. Per gli agenti si tratta di soldi frutto dello spaccio. Il 34enne ha invece spiegato che sono incassi dell’attività di proprietà della moglie e custoditi a casa. Quando è stato il suo turno, il 28enne ha confermato la versione dei documenti. Poi è stata la volta del 20enne, difeso dall’avvocato Elena Cortiglioni. Il giovane, arrivato ora in Italia, ha dichiarato che la droga gliel’aveva data un marocchino appena conosciuto a Milano da portare ad Ancona in cambio di 300 euro. La pausa a Pesaro sarebbe stata solo per quei documenti che avrebbe dovuto dare al cugino. Ma ad attendere tutti e tre c’era la Mobile, il cane antidroga e le manette.

