Il poeta Arminio e i “Gatonegro“ animano la Rebel House di Pergola

Rebel House, la casa culturale di Pergola, allestita a palazzo Mattei Baldini, propone molti appuntamenti. Oggi alle 17,30 sarà protagonista uno dei poeti italiani più influenti della scena letteraria contemporanea, Franco Arminio. Poeta, scrittore e regista, autodefinitosi “paesologo“, di lui Roberto Saviano ha detto: "è uno dei poeti più importanti di questo Paese, il migliore che abbia mai raccontato il terremoto irpino e ciò che ha generato". Il suo talk, partendo dalla poetica spazierà anche a temi di attualità e sarà anticipato, e seguito, dalle note dei “Gatonegro“. Domani alle 18 sarà la volta di #jazzfriends, appuntamento per gli appassionati di buona musica e non solo, la cui direzione artistica è a cura di Piero Priori. Che per questa occasione ha chiamato un ospite di prestigio internazionale: Gigi Cifarelli, senza dubbio uno dei più rilevanti chitarristi italiani. Cifarelli dopo aver collaborato e suonato con artisti del calibro di George Benson, Chet Baker, Al Jarreau, Jack de Johnette, Mike Stern, Bireli Lagrene, Scott Henderson, Toots Thielemans, e altri, si offrirà al pubblico di Rebel House accompagnato dall’organista Yazan Greselin e dal batterista Chicco Capiozzo, figlio di Giulio Capiozzo che insieme a Demetrio Stratos fu fondatore e componente degli Area.

Cifarelli è stato eletto per ben 5 anni di fila come “miglior chitarrista jazz fusion“ dalle riviste specializzate.

Martedì i festeggiamenti del carnevale contageranno anche palazzo Mattei Baldini. Alle 21,15 inizierà la festa con il live concert dei Crema, gruppo pesarese conosciuto in passato come Camillas. Sarà la loro prima esibizione in provincia dopo l’uscita di “Cinema Soda“, il nuovo album, e il concerto sarà in costume party, con gli spettatori invitati ad indossare una maschera. Info info su Fb di Rebel House.

s. fr.