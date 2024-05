Il poeta Cappelloni premiato a Roma

Ancora riconoscimenti per il poeta vadese Gastone Cappelloni. Nei giorni scorsi a Roma ha ricevuto dall’Associazione Culturale Il Faro il "Premio alla Cultura" per la diffusione della cultura Italiana nel mondo. La scelta della prestigiosa associazione è caduta sul poeta di Sant’Angelo in Vado per la stima che si è conquistato sul campo non lasciando la poesia fine a se stessa ma portandola nel mondo come i paesi del Sud America, in modo particolare l’ Argentina, dove va per rinsaldare i legami tra gli emigranti e la terra d’origine. a.a.