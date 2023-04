Il poeta della canzone approda a San Giorgio

Uno dei principali poeti della canzone italiana arricchirà l’edizione 2023 della storica ‘Fiera di San Giorgio’, che si terrà il 25 aprile nell’omonimo municipio di Terre Roveresche. Alle 20,30 negli impianti sportivi a ridosso del centro paesano, che per tutta la giornata sarà un brulicare di bancarelle, spettacoli di strada, mostre, animazioni per bambini e stand gastronomici, si esibirà Roberto Vecchioni, che porterà nel piccolo paese metaurense una tappa del suo nuovo tour.

Uno spettacolo di canti, immagini e monologhi, la cui prima parte è dedicata all’album ‘L’infinito’, per poi lasciare spazio ad alcuni grandi classici del suo repertorio, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Roberto Vecchioni sarà sul palco con la sua band storica, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). I biglietti per lo spettacolo, l’unico a pagamento dell’intera giornata, con posti a sedere numerati, sono già disponibili su ciaotickets e ticketone (info al 335.6752436). La ‘Fiera di San Giorgio’, risalente alla seconda metà dell’800, è uno degli appuntamenti primaverili più attesi dell’entroterra e, ogni anno, puntualmente, richiama migliaia di persone provenienti da tutta la provincia e da molte zone dell’anconetano e delle vicine località umbre e romagnole. Accanto al ricco mercato allestito lungo le principali vie del centro, che rimarrà aperto dalle 8 fino a tarda sera, una serie di proposte di carattere culturale, folcloristico e ricreativo consentiranno di trascorrere una giornata piacevole, passeggiando lungo le mura con vista panoramica del ‘castello’ ed assistendo a numerosi spettacoli. Particolarmente suggestiva si annuncia la ‘Fiera dei Ricordi’, che proporrà attrezzi della civiltà contadina e degli antichi mestieri artigianali.

Da non perdere anche la mostra pittorica ‘Paesaggi tra sogno e realtà’ di Paolo Del Signore, la rassegna permanente di aeromodellismo del compianto Quinto Sartini e la raccolta di animali imbalsamati dell’esperto di tassidermia Vittorio Branchini, spentosi nel dicembre 2021. Ampio spazio avrà la buona cucina, con stand pronti a servire molte specialità del territorio. L’organizzazione è del Comune di Terre Roveresche in collaborazione con la società sportiva ‘Sangiorgese’, la Pro Loco e altre associazioni locali. Sandro Franceschetti