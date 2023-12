Il poeta Franco Arminio dialoga con i suoi lettori

Alle 17,30 per la rassegna Parole la chiesa barocca di san Filippo ospita un incontro-dialogo con l’intellettuale e poeta campano Franco Arminio. Classe 1960, Arminio è nato e vive a Bisaccia, in provincia di Avellino. È una firma per il Corriere della Sera, il Manifesto e il Fatto Quotidiano.

L’appuntamento di questa sera è con l’Arminio poeta e precisamente con l’autore della raccolta “Sacro minore“ (Einaudi, Stile Libero Big), “breviario poetico“ che rivela l’intento di celebrare il sacro che sta nelle piccole cose, anche quelle apparentemente insignificanti, come può essere una "pianta dritta e coraggiosain mezzo ai sassi dei binari". Arminio è anche, tra le altre cose, documentarista e attivista: si è battuto, ad esempio, contro l’apertura di discariche e contro la chiusura dell’ospedale di Bisaccia.

Roberto Saviano lo ha definito "uno dei poeti più importanti di questo paese, il migliore che abbia mai raccontato il terremoto (dell’Irpinia) e ciò che ha generato".

a. bia.