Il Polo delle Arti ancora in alto mare: "Ma non ci sarà uno spezzatino: al massimo due contenitori"

Il Polo scolastico delle Arti - il progetto che vorrebbe portare sotto la regia del liceo artistico Mengaroni, il liceo musicale e coreotico, oggi incardinato allo scientifico Marconi – è ancora tutto da concepire. La commissione tecnica – di ambito provinciale – che dovrebbe redigere il progetto di fattibilità da proporre all’approvazione della giunta regionale, competente del Piano di dimensionamento delle scuole marchigiane, inizierà a lavorare il 3 novembre. E’ il dato emerso ieri, durante l’incontro del presidente della Provincia, Giuseppe Paolini con una delegazione di studenti del Marconi. "Dopo le prime riunioni dell’organismo – ha detto Paolini – nel giro di 15-20 giorni uscirà dal gruppo di lavoro una proposta. La continuità didattica ci sarà".

L’obiettivo del confronto di ieri – partecipato da una cinquantina di liceali – era quello di raccontare l’ iter che dopo l’approvazione in Provincia andrà percorso per arrivare al Polo delle Arti. Al tavolo, per spiegare agli studenti l’idealità del Polo, il presidente della Provincia ha voluto la dirigente Alessandra Belloni, a capo dell’Ufficio scolastico provinciale; Oriano Giovanelli, consigliere provinciale con delega alla programmazione scolastica; Camilla Murgia, assessore comunale alle politiche educative. Presente, perché invitato, è stato il preside del Marconi, Luca Testa che sul Polo ha ascoltato, dal momento che la scuola di cui è dirigente ha votato contro il trasloco, dal Marconi al Mengaroni, del Musicale e Coreutico. Testa si è invece espresso riguardo all’altro fronte, quello relativo allo spostamento delle nove classi del Marconi in esubero al Campus scolastico per la partenza di un cantiere: cercherà spazi all’interno del Campus, evitando il trasloco al Santa Marta. L’incontro si è tenuto a porte chiuse. Dalla velina diramata dalla Provincia è emerso un chiarimento riguardo al temuto spezzatino: comunque nella fase di avvio, il Polo non avrà una sede unica. "Ringrazio Murgia – ha detto Paolini – la quale ha ribadito agli studenti che non ci sarà nessuno spezzatino perché il progetto del Polo delle Arti guarda a un’unica sede. O al massimo a due contenitori, ma solo in via transitoria, per poi tornare a uno". Il Comune aiuterà la Provincia ad intercettare le sedi per il Polo. A restare fuori dalla porta, nonostante la richiesta ufficiale, inoltrata via pec, di poter partecipare sono stati i genitori con i figli al musicale e coreutico.

"Brutto: non abbiamo ricevuto nessuna risposta alla nostra email – hanno detto i genitori che ieri sono andati comunque fuori la sala del Consiglio provinciale, sperando fino all’ultimo –. Non è vero che non c’entriamo nulla con la scuola come ha detto Giovanelli. Tanto è vero che i nostri figli sono in sala perché abbiamo firmato noi l’autorizzazione. Inoltre quello che le istituzioni pubbliche fanno è per via di una fiscalità sostenuta da cittadini e contribuenti come noi. Con l’iscrizione a scuola si contrae un patto: noi esigiamo che i nostri figli terminino il percorso di studi che hanno scelto consapevolmente perché forte di 15 anni di storia, essendo una realtà solida, performante e strutturata. Nessuno di noi è contrario all’istituzione di un Polo delle Arti: potrà sicuramente essere una opportunità. Ma lo sarà per i nuovi iscritti e non certo per coloro che oggi frequentano dalla prima alla quinta classe: è giusto che i 224 studenti iscritti di oggi terminino al Marconi, la scuola che hanno scelto. Non capiamo la fretta di far partire tutto in assenza di una organizzazione precisa, concreta. Cosa racconteranno Marconi e Mengaroni, ai prossimi openday?"

Solidea Vitali Rosati