Il polo universitario. Ricci va dagli studenti: "È stato come un tetris, ma ce l’abbiamo fatta"

Ieri, per tantissimi studenti (circa 200), si sono aperte le porte dell’università, in un primo giorno che ha visto l’inizio delle lezioni nel nuovo polo di via Petrarca. A sorpresa, il sindaco Matteo Ricci ha voluto fare un salto a salutare i giovani presenti al corso di "Fondamenti di Informatica", interrompendo brevemente la lezione per augurare un buon anno: "Abbiamo dovuto fare una sorta di tetris tra scuole nuove che stiamo costruendo, con l’esigenza di trovare spazi adeguati – ha spiegato Ricci –. Quello che inizialmente era Pesaro Studi, compresa la struttura di fronte alla curia, è diventato il polo della scuola di Soria, in quanto stiamo cercando di ampliarne gli spazi. Il pensiero, quindi, si è subito rivolto al trovare gli spazi per i ragazzi dell’università: la soluzione migliore è stata quella di utilizzare le aule qui a Muraglia per poter permettere il corretto svolgimento delle lezioni in un ambiente che fosse il più consono possibile a dei giovani adulti".

Dopo i saluti, il sindaco si è concesso un giro all’interno dell’università, per farsi un’idea di come gli spazi saranno utilizzati, con una grande sala in fondo al corridoio ottima come aula magna: "Il polo non è vicino, ma neanche troppo distante dal centro città – continua Ricci –. Ho notato che sia i ragazzi che gli insegnanti hanno potuto apprezzare questi lavori di ristrutturazione che stiamo svolgendo. Poteva venire fuori qualche disagio, ma alla fine tutti gli anni scolastici sono partiti bene e, soprattutto, in scuole adeguate".

Ovviamente, un giro tra i banchi non poteva che far tornare alla mente gli anni universitari dello stesso Ricci: "Mi ricordo il mio primo giorno ad Urbino, in aula magna – racconta il sindaco –. Ero assieme al mio amico Davide, iscritti a Scienze Politiche con indirizzo internazionale. Poi, in realtà, ho frequentato poco l’università, perché studiavo e lavoravo assieme, facevo politica. Insomma, il primo anno qualche lezione l’ho seguita tra tutti gli impegni che avevo. Ci ho messo qualche anno in più, ma ce l’ho fatta. Ancora, delle volte, penso di essere un ragazzino, poi entro in queste aule e vedo che molti di questi ragazzi potrebbero essere i miei figli. Il tempo va avanti e per fortuna il futuro sono loro".

Alessio Zaffini