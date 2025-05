Il ponte dedicato a Papa Francesco. Ma è polemica

Abbiamo un ponte intitolato a Papa Francesco: è quello ciclopedonale sul Foglia, nuovo di pacca, che collega via del Carso con il Parco 25 Aprile fino alla stazione ferroviaria in via Risorgimento. L’intitolazione del ponte è passata con 24 consiglieri a favore e tre astenuti, sull’onda della commozione per la scomparsa di Papa Bergoglio, avvenuta il 21 aprile scorso. "È una richiesta avanzata dal sindaco Biancani – ha detto la consigliera Anna Maria Mattioli la quale ha motivato l’urgenza della mozione –. Il primo cittadino ha chiesto un confronto con il Consiglio comunale per un’intitolazione importante, che avrà riflessi su tutta la città. Andremo in deroga al Regolamento che prevede 10 anni dalla morte per l’intitolazione; questo comporterà un iter più lungo del consueto con la Prefettura che non vorremmo allungare ulteriormente". Mauro Marinucci di Forza Italia è stato tra quelli contrari all’urgenza, al pari di Michele Redaelli (Fd’I): "Non abbiamo apprezzato la fuga in avanti del sindaco – ha detto Redaelli – che a poche ore dalla morte di Papa Francesco era pronto ad intervenire sulla tematica con logiche molto più legate alla comunicazione che al rispetto verso il Santo Padre. Siamo di fronte ad uno degli uomini che ha fatto la storia, non capiamo ansia e fretta". Entusiasta il pentastellato Lorenzo Lugli: "Quando ho saputo dell’iniziativa ho pensato che non ci sarebbe stato modo migliore per onorare Papa Francesco, una persona che ha legato il suo pontificato a cose molto concrete. Per quello che ha fatto credo si sia anche meritato un pochino di urgenza in più. Non so se saremo la prima città a intitolargli qualcosa, ma l’importante è che si sia fatto in omaggio a quanto detto e quanto ha fatto per l’umanità".