Il ponte dei Fangacci chiude per quattro mesi

Il ponte all’ingresso della Strada provinciale 55 ‘Fangacci’, lato Urbania, sarà chiuso al traffico per circa quattro mesi per consentire un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. Lo comunica la Provincia, che sta predisponendo in questi giorni la cartellonistica per segnalare le deviazioni alla circolazione stradale e procedere all’installazione del cantiere.

I lavori dovrebbero poi partire già dalla settimana prossima e serviranno per rifare le barriere ai lati del ponte, con sottostante nuovo cordolo in calcestruzzo armato, in entrambi i sensi di marcia, che sono datate e pericolose per il passaggio dei veicoli, considerando che vi ci transitano anche diversi mezzi pesanti al giorno. Inoltre, si effettuerà l’impermeabilizzazione dell’impalcato. Non sono però previsti interventi dal punto di vista strutturale, visto che non ci sono problemi di stabilità.

Il ponte si trova nel territorio comunale di Urbania, poco lontano dal confine con i comuni di Acqualagna e di Fermignano, risultando parecchio trafficato. Il termine previsto dei quattro mesi è cautelativo e tiene conto anche del fatto che, essendo inverno, il meteo avverso potrebbe rallentare i lavori, ma la Provincia dice che cercherà di assicurare un intervento in tempi non lunghi, per giungere alla riapertura il prima possibile.

Nel frattempo, sono stati predisposti dei percorsi alternativi per la viabilità, comunicati dall’ente. Quello preferenziale è rappresentato dalla strada comunale denominata Località Monte San Pietro, compresa tra la Provinciale 55 "Fangacci" e la località Muraglione del comune di Urbania. Il percorso alternativo preferenziale della viabilità per raggiungere Urbania è rappresentato dalla strada comunale denominata via Ponte Vecchio del comune di Urbania.

La Provincia posizionerà idonea segnaletica stradale delle deviazioni sia nel tratto di Provinciale 55, in corrispondenza del bivio per Muraglione (strada comunale denominata Località Monte San Pietro), sia, tramite un accordo con Anas S.p.A., ente competente sulla strada, lungo la Statale 745 "Metaurense", all’altezza del bivio di Muraglione (strada comunale denominata Località Monte San Pietro), nonché in corrispondenza della rotatoria all’innesto della stessa Statale "Metaurense" con la Provinciale "Fangacci". Come viabilità alternativa, il Comune di Urbania ha indicato la strada comunale "San Giorgio" e la strada consortile "Barconi".

