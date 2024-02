Il ponte dei Passeggi va restaurato subito: spaccature nelle assi

Il ponte in legno dei Passeggi, quello che collega i due viali Mazzini attraversando il canale Albani, ha assolutamente bisogno di manutenzione. Installato ormai 10 anni fa, nel 2013, ad oltre un anno dalla chiusura di quello vecchio che era stato dichiarato inagibile, anche l’attuale ponticello inizia a mostrare i primi segni di usura. In particolare, in alcuni assi di legno che compongono la pavimentazione (foto) si sono già verificate delle spaccature con il legno che si è consumato e deteriorato. Non siamo ancora a livelli di pericolosità, però le "schegge" di legno che si sono formate potrebbero intralciare il passaggio dei pedoni e delle biciclette.

Ma tutto il resto del ponte avrebbe bisogno di una manutenzione visto che il legno, a causa degli agenti atmosferici, ha perso la sua protezione e dovrebbe perciò essere trattato con almeno con una vernice impregnante che ne favorisca l’impermeabilizzazione, proteggendolo così dalla pioggia e dal sole. Si spera che nel progetto presentato dal Comune di Fano nello scorso mese di dicembre per creare un parco delle meraviglie ai "Passeggi", l’Amministrazione comunale intervenga d’intesa con Enel Green Power per curare il ponte con una manutenzione adatta che eviti il suo progressivo degrado.