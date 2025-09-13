Il ponte del 1578 è "sparito". Sommerso dal canneto

Il ponte non c’è più. La sua linea arcuata spiccava tra la vegetazione e un pannello illustrativo avrebbe dovuto raccontare la sua nobile e lunga storia. Peccato che, passati 6 mesi, sul posto non solo non appaia ancora alcuna traccia di cartelli esplicativi, ma che anche il manufatto non sia più visibile. Il ponte in mattoni a cavallo del fiume Tavollo, costruito nel 1578 per segnare il confine tra il Ducato di Urbino governato da Francesco Maria II della Rovere e la Legazione di Romagna, suddivisione amministrativa dello Stato della Chiesa, continua ad essere dimenticato dall’amministrazione comunale. Nonostante da quasi quattro secoli continui a rappresentare un segno importante, marcando la divisione tra Cattolica, ultimo comune lungo la costa della regione Emilia-Romagna e Gabicce Mare, avamposto delle Marche, il ponte che si trova a valle di via Romagna, lungo la pista ciclopedonale che dal quartiere Tavollo scende al mare, è completamente inghiottito dal canneto e dalle piante di robinia, che tra la primavera e l’estate sono cresciute così rigogliose da arrivare a farlo scomparire.

Lo scorso marzo, il tecnico archeologo a riposo residente a Gabicce Massimo Tomasetti, scopritore della via Flaminia romana a Cattolica e dei resti del ponte romano di via Risorgimento a Gabicce nel 2008, ha completato una ricerca sul manufatto, ne ha scritto la storia e l’ha donata al Comune, perché potesse essere resa pubblica grazie all’affissione di un cartello lungo la pista ciclopedonale: un lavoro importante, anche per sfatare le convinzioni locali, che definiscono l’opera come il ‘ponte romano’, nonostante la sua origine rinascimentale. In questi mesi, però, la preparazione del cartello pare che abbia subito uno stop a causa della lunghezza della descrizione storica, nei confronti della quale, su richiesta del Comune, Tomasetti è successivamente intervenuto accorciando il testo. "La valorizzazione del patrimonio storico è sempre importante – sostiene l’archeologo – soprattutto in una città turistica. Il ponte tra l’altro è l’unico manufatto rinascimentale presente in città. Per questo credo che sia importante segnalarlo". Per questa stagione estiva che sta per finire, la storia è così rimasta in cantiere. Ma il ponte resta lì al suo posto. Anche se non si vede c’è. E paziente, dopo aver vissuto tanti corsi e ricorsi della storia, non può che confidare nel ritorno del suo momento di gloria: meritato certo, ma di questi tempi, non così scontato.