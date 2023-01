Il ponte di Fossombrone diventa rosa in attesa della tappa del Giro d’Italia

Ponte della Concordia illuminato di rosa a cento giorni dall’avvio della centoseiesima edizione del Giro d’Italia. Il ponte vecchio di Fossombrone vestirà questa inedita livrea per tutta la durata del Giro.

Il perché è presto detto: quest’anno la corsa rosa avrà tra le città protagoniste anche Fossombrone, che il 13 maggio prossimo ospiterà l’ottava tappa delle 21 in programma, quella che partirà da Terni e avrà l’arrivo sulla Flaminia. Sarà la sola tappa marchigiana di questa edizione del Giro.

La classicissima partirà il 6 maggio dal litorale abruzzese della Costa dei Trabocchi e si concluderà il 28 a Roma, ai fori imperiali. Si tratta di un Giro con tre frazioni a cronometro, 7 arrivi in salita e 8 tappe per velocisti.

Questa edizione dell’appuntamento più importante per il ciclismo italiano, in programma dal 6 al 28 maggio di quest’anno, vedrà anche uno sconfinamento in Svizzera, dove sui 2.469 metri del Gran San Bernardo è collocata la Cima Coppi.

La prima tappa sarà una cronometro individuale, a seguire una settimana più tranquilla, dopodiché il primo arrivo sopra quota duemila, al Gran Sasso, con la Cima Pantani. E quindi le Marche e quindi Fossombrone.

La tappa da Terni a Fossombrone si annuncia come piuttosto impegnativa: potrebbe anche muovere la classifica, chissà.

I corridori arriveranno in città dalla gola del Furlo, quindi toccheranno Calmazzo, San Lazzaro e Piancerreto, dopo di che a destra per il ponte della Concordia (il ponte vecchio sul Metauro) e poi su per il ripido colle dei Cappuccini, dopodiché si scende al ponte nuovo, si torna su verso Porta Fano e poi si va per le Cesane; quindi Isola del Piano, Montefelcino, Ponte degli Alberi e ritorno in città giù per la Flaminia: via Montecelso, via Trento, Largo Caio Gracco, poi di nuovo il ponte della Concordia e quindi la seconda scalata dei Cappuccini, poi di nuovo giù al ponte nuovo e finalmente l’arrivo nei pressi della caserma dei carabinieri, sulla consolare Flaminia.

Adriano Biagioli