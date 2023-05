Il ponte di sospiri Troppi ritardi, affari a picco

Saranno conclusi entro e non oltre il 15 giugno i lavori del ponte sul Tavollo, fondamentale per il collegamento tra Gabicce Mare a Cattolica, attualmente chiuso al traffico e aperto soltanto al passaggio di ciclisti e pedoni. Sono quindi conteggiati più di 20 giorni di ritardo dal programma originario che prevedeva la fine lavori al 21 maggio, pare a causa di alcune difficoltà legate al reperimento dell’acciaio, necessario per il consolidamento del ponte, per la realizzazione della securvia e della passerella pedonale.

"Rimane comunque fissato al 22 maggio il prossimo incontro con la ditta e i tecnici responsabili, perché qualora fossero ancora in ritardo a quella data rispetto al nuovo cronoprogramma si procederà con una sospensione dei lavori, il ripristino della viabilità - seppur a senso unico alternato - e la conseguente fine lavori al termine della stagione". A dichiararlo sono stati la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi dopo l’incontro avvenuto lunedì con l’ente capofila dei lavori.

I due primi cittadini sottolineano inoltre che "il Comune di Cattolica e l’intero Ufficio tecnico stanno seguendo in modo costante l’andamento dei lavori, evidenziandone anche i ritardi con la ditta esecutrice. Il mancato reperimento dell’acciaio non deve essere una giustificazione, essendo noi coscienti dei disagi provocati dalla chiusura e dal conseguente allungamento del percorso".

"Ma il danno – dice Davide Ippaso, di Confesercenti – è già stato fatto perché finora il mancato collegamento ha causato alle attività turistiche, ma anche a quelle commerciali e dei servizi della zona di Gabicce, un calo di fatturato arrivato fino al 40% nell’inverno appena trascorso. A questo, aggiungiamo che la consegna del lavoro al 15 giugno è più che tardiva e cade a stagione già avviata, con una festività, quella del 2 giugno, che a livello turistico è praticamente persa".

Intanto, sono iniziati anche i lavori di riqualificazione dei Giardini di Viale della Vittoria, ovvero l’ingresso turistico della città di Gabicce Mare, con il restyling del parco pubblico che prevede il mantenimento del Monumento Storico dedicato alle Genti di Mare e una totale rivisitazione del verde che verrà attraversato da "una onda del mare". Un intervento reso possibile grazie al contributo economico di Aspes Spa. "Questo progetto è stato fortemente voluto da questa amministrazione - spiega il sindaco Pascuzzi -, soprattutto perché sarà il punto d’arrivo della nuova pista ciclopedonale lungo il Tavollo che verrà inaugurata ad inizio estate. I giardini diventeranno luogo di incontro per eccellenza, oltre che punto cruciale per l’ingresso turistico della città".

Giorgia Monticelli