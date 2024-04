Il ponte Mimmo è quasi pronto: "Investimento da 280mila euro"

Sopralluogo dell’assessore regionale Francesco Baldelli (in foto), ieri mattina a Fano, per accertarsi dello stato dei lavori al ponte Mimmo, da un paio di mesi oggetto di interventi. "Il ponte, costruito nel 1981 e di proprietà regionale – spiega Baldelli –, non è mai stato oggetto di manutenzione, né ordinaria né straordinaria, e versava in condizioni molto precarie pur essendo inserito in una strada sia a monte che a valle di proprietà comunale". L’assessorato ha elaborato un piano della sicurezza stradale che è consistito nella verifica delle condizioni di tutte le opere regionali (ponti, gallerie, viadotti) allo scopo di intervenire laddove fossero emerse le maggiori criticità. E il ponte Mimmo è entrato di diritto in questa classifica, guadagnandosi un investimento 280mila euro. "L’importo servirà per una rigenerazione complessiva: interventi sulle travi con fibre di carbonio, rifacimento completo della soletta, interventi sulle spallette del ponte, con nuovi guard rail e balaustre in legno e corten. Insomma, resituiremo un manufatto in una zona di particolare pregio, un polmone verde molto frequentato dai residenti nei dintorni della Trave, dell’Arzilla e della pista polivalente Zengarini, e da centinaia di fanesi che fanno sport". Gli interventi, iniziati da un paio di mesi, dovrebbero concludersi a fine maggio. "L’obiettivo – conclude Baldelli –, una volta collaudata, è di cedere questa infrastruttura al Comune di Fano".