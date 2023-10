Il ponte romano di Cagli: ripristino dopo un anno di attesa

Chi transita tra Cagli e Cantiano sulla Superstrada Flaminia non può non commentare negaticamente la condizione ormai precaria nella quale viene lasciato il ponte romano, riferimento non solo storico lungo la vecchia Consolare Flaminia. Da quando è rimasto gravemente danneggiato dalla piena del Burano del 15 settembre 2022, nessun intervento è stato fatto non solo per il ripristino delle parti più danneggiate ma non c’è ancora nemmeno un minimo di messa in sicurezza nella parte alta della sede stradale e relative spallette dell’antico manufatto.

A sollecitare immediati interventi prima dell’arrivo di nuove piogge e giornate invernali che potrebbero ulteriormente creare altri danni a questo bellissimo ed antico ponte romano, sono molti cittadini preoccupati per lo stato di precarietà nel quale è lasciato. Non è un ponte qualunque, è una antica testimonianza ancora ben visibile dell’ingegno degli antichi romani. Sollecitano in tanto che venga al più presto messo almeno in sicurezza prima che ci siano altri danni e distacchi, ma cosa cosa si aspetta?

Le proteste si amplificano anche per la chiusura della viabilità che continua nella antica Flaminia che scorre attigua al fiume Burano e la nuova Superstrada. E’ danneggiata solo in alcuni punti che andrebbero già sistemati.

Mario Carnali