Il ponte s’inchina... al ponte. Riapre oggi, fino a martedì. Sospiro di sollievo per i locali

Tre giorni di tregua. Dalle 14 di oggi fino alle 8 di martedì il ponte mobile pedonale che collega Cattolica e Gabicce, unendo le sponde del torrente Tavollo, verrà riaperto al pubblico. Martedì mattina, invece, il ponte sarà di nuovo chiuso al pubblico e i lavori riprenderanno come da cronoprogramma.

Una buona notizia comunque per i baristi e i ristoratori che la settimana scorsa avevano lamentato a causa dell’interruzione del passaggio pedonale causato dai lavori in corso un consistente calo di presenze nelle loro attività. Proprio per questo avevano tutti insieme lanciato la richiesta al Comune di imprimere un’accelerazione negli interventi per giungere ad un’anticipata chiusura del cantiere, ma anche di sospendere i lavori in occasione delle festività del 2 giugno.

Un modo, sostengono, per poter riprendre un po’ di fiato dopo un avvio di stagione al ribasso e anche per consentire la migliore riuscita alla prima edizione della manifestazione Gabicce Food Fusion organizzata da Cna Pesaro e Urbino con il patrocinio del Comune che, da ieri fino al 2 giugno, terrà banco in sedici bar e ristoranti dove verranno presentate proposte creative di piatti e di bevande dal mondo, mescolati con prodotti del territorio.

"Abbiamo bisogno di ripartire al meglio – sostiene Simone Tomassini di Porto 36 – e questo week end lungo è un’opportunità da cogliere". Stessa lunghezza d’onda anche per Nicola Capobianco del Telodirò. "Puntiamo molto su questi giorni – dice - . Sono di fatto l’inizio della stagione".

Nonostante le criticità evidenziate dagli operatori commerciali, il Comune di Gabicce, insieme a quello di Cattolica, con cui condivide il cantiere, richiama alla necessità improrogabile dei lavori. "Gli interventi sul ponte mobile erano urgentissimi – sostengono le sindache Marila Girolomoni e Franca Foronchi -. Non si poteva attendere neppure la fine dell’estate considerato che stiamo parlando di sicurezza dei cittadini. Obbligatorietà che abbiamo spiegato e condiviso prima di avviare il cantiere con tutte le associazioni di categoria e stakeholder di Gabicce e Cattolica che hanno imprese nella marina e nel porto legate all’utilizzo del ponte mobile. Il 3 giugno, gli interventi ripartiranno per proseguire senza interruzioni".

I lavori per la risistemazione e messa in sicurezza del ponte sono cominciati il 12 maggio scorso e, secondo quanto riferiscono le due amministrazioni comunali coinvolte, stanno proseguendo nel pieno rispetto dei tempi. Gli interventi riguardano le parti metalliche, la sostituzione delle bullonature e di tutti i tratti ammalorati della campata, la sostituzione degli stralli e loro tesatura.

Sul fronte del sistema idraulico di movimentazione, sarà invece eseguita la revisione dei martinetti di sollevamento, di pistoni e perni. Per quanto riguarda la manutenzione dei camminamenti in legno e dei parapetti, invece, verranno sostituite le tavole della pavimentazione deteriorate e saranno installati nuovi profili lignei del corrimano del parapetto del ponte.

Gli interventi hanno richiesto un investimento complessivo di 300mila euro, di cui 200mila a carico del comune di Cattolica, proprietario dell’infrastruttura, e 100mila per il comune di Gabicce Mare.

Beatrice Grasselli