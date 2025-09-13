“Il popolo del libro“ domani si racconta

Domani la sinagoga pesarese di via delle Scuole è protagonista della 26ª Giornata Europea della Cultura ebraica. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 le sue porte resteranno aperte con ingresso gratuito (info 0721 387541). Per l’occasione Pesaro Musei propone la visita guidata "L’eco di una comunità: tra architetture e tradizioni ebraiche" con quattro repliche (10.30, 11.30, 16 e 17).

Il percorso illustra la sinagoga come preziosa testimonianza della comunità ebraica pesarese, analizzandone elementi artistici e rituali. Si parte dall’ingresso discreto, tipico dello stile "all’italiana" – esterno sobrio e interno riccamente decorato con Aron e Tevah contrapposti – per confrontarlo con esempi sefarditi e rinascimentali. La visita prosegue nella sala delle preghiere, soffermandosi su matroneo, dettagli simbolici e storie di vita quotidiana e resilienza. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pesaro e Fondazione Pescheria con il patrocinio della Comunità ebraica di Ancona e la collaborazione della sezione pesarese del FAI.

La Giornata europea della Cultura ebraica 2025, coordinata dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane, coinvolge oltre cento città italiane sotto il tema generale “Il popolo del libro“.

le. dam.