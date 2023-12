Il popolo di Riceci davanti al Sanzio per ribadire il "no alla discarica"

Questa sera davanti al Teatro Sanzio di Urbino per dire no alla discarica di Riceci. La chiamata arriva dall’assemblea permanente dei cittadini ducali contrari all’opera di raccolta rifiuti. Hanno scelto una giornata densa di significato, quella dell’anniversario di entrata della città di Urbino nell’Unesco.

"In occasione delle celebrazioni per l’entrata del centro storico di Urbino nel patrimonio mondiale Unesco, alle 20.15 di questa sera, saremo a manifestare davanti al Teatro Sanzio la nostra richiesta di estendere l’area tutelata (buffer zone) a tutto il territorio che circonda la nostra città - scrivono -. Chiediamo un vincolo esteso, oltre quello stabilito dalla vigente normativa Unesco, in grado di fermare gli abusi al paesaggio che è parte viva della nostra città.

La stessa Costituzione italiana si propone di tutelare il paesaggio come elemento complesso nell’equilibrio del paese, dove invece il consumo di suolo aumenta e con esso aumentano i problemi di dissesto idrogeologico, di qualità dell’aria e dell’acqua. La bellezza, la salute pubblica e la qualità dell’ambiente sono il nostro vero patrimonio, oggi minacciato nel suo cuore, a Riceci, dove vorrebbero far sorgere una discarica, laddove pochi anni fa Dustin Hoffman recitava i versi di Leopardi per pubblicizzare la Regione Marche. La valle di Riceci non merita di esser deturpata da una discarica di 5 milioni di metri cubi, Urbino non merita che i suoi abitanti, gli studenti e i turisti debbano vedere, affacciandosi dalle mura un’intera collina d’immondizia per oltre 25 anni.".

Prosegue anche la raccolta firme organizzata dal comitato cittadino di Petriano su change.org per portare la richiesta di stop al Governo e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Proprio loro raggiungeranno il 20 dicembre l’Aula delle audizioni del Parlamento alle ore 16 per la conferenza stampa di presentazione della lettera.

fra. pier.