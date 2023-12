Il popolo di Riceci esibisce i cartelli

Cittadini per dire no alla discarica. Giovedì sera l’esedra del teatro Sanzio a Urbino ha ospitato una manifestazione, durante le celebrazioni per i 25 anni di iscrizione al registro Unesco della città, composta da urbinati e abitanti di Gallo di Petriano contro la discarica di Riceci. Questo per "uscire in tempi brevi da questa situazione di stress legata al progetto di una discarica dalle dimensioni enormi che pende come una scure su Riceci - scrivono in una nota -. Come sempre una manifestazione trasversale e apolitica, con un grande significato di rinascita e riscatto verso le logiche che hanno mercificato il territorio, che ha visto partecipare a vario titolo anche politici locali e regionali (PD, Sinistra per Urbino, Verdi, Italia Viva) che come cittadini, esprimono la propria posizione di contrarietà a questo progetto e la volontà che venga allargata la zona di rispetto Unesco. Come assemblea permanente dei cittadini di Urbino contro la discarica di Riceci chiediamo che venga ampliata la buffer zone della città, che vada a vincolare la vallata di Riceci e non solo. Vogliamo una tutela estesa a tutto il territorio prospiciente Urbino, che protegga e valorizzi il paesaggio, l’ambiente, le coltivazioni biologiche e assicuri a Urbino la certezza di continuare ad essere la perla del Rinascimento".

fra. pier.