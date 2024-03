Il popolo fanese visto da Paolo Del Bianco. Trecento clic per raccontare il mondo reale

FANO

di Silvano Clappis

"L’apertura del diaframma corrisponde anche a un’apertura del cuore e a una messa a fuoco dell’infinito" è scritto nell’ultima pagina del libro del fotografo Paolo Del Bianco “Volti & personaggi della nostra città” (300 foto, 310 pagine, 25 euro), uscito a fine dicembre. Non può che essere così, perché l’iniziativa di Del Bianco di stampare i volti di centinaia di cittadini è più un atto d’amore verso la città di Fano che una mera operazione commerciale, come testimoniano le tante richieste che riceve ogni volta che prende l’iniziativa di stampare questi volumi “sui generis”.

"Ogni volta – dice il fotografo con lo studio in via Roma – c’è sempre qualcuno che mi dice di ripeterlo l’anno dopo perché magari vuole esserci anche lui". Ma ogni anno che passa è sempre più difficile. "Perché mancano i personaggi caratteristici" risponde secco, cioè mancano quelle figure, quei volti tipici, quasi un’esclusiva, come ci sono in tutte le comunità o le città, senza i quali Fano non sarebbe Fano. Questa sua riflessione è scaturita dopo il terzo volume dall’identico titolo, giunto a distanza di appena tre anni dal secondo, pubblicato a dicembre 2020. Il primo, edito nel 1996, fu un successo: dentro c’erano tutti, politici, marinai, medici, giornalisti, pescivendoli, studenti, insegnanti, sportivi, astronomi, religiosi, artisti, imprenditori e imbianchini, ma anche girovaghi e senza professione, come Alfeo Biagioli conosciuto col soprannome di “Sollustrio” o “Paolino”. Uno spaccato dell’umanità fanese fotografato con mano artistica e tanta partecipazione emotiva. Spaccato di una città, meglio ancora di un centro-città, nel quale, bene o male, ci si conosceva quasi tutti.

Circa duecento scatti, che nei due volumi successivi sono diventati trecento a testa, con la gamma dei personaggi che si è ampliata, dilatata, andando a cogliere il cambiamento, la nuova dimensione, il progresso. E sta proprio qui il senso, il valore di quest’operazione.

"Penso che, in definitiva, – dice Paolo Del Bianco – queste pubblicazioni possono paragonarsi ad un censimento della popolazione fanese, attraverso cui tu vedi il cambiamento delle persone, del loro modo di vestirsi, delle loro pettinature. O, per esempio, della comparsa dei tatuaggi che nel libro del ‘96 non c’erano in nessuna foto".

Lo scrive lui stesso nella prefazione: "Mi piace pensare che queste foto possano diventare un prezioso archivio per le generazioni future… congelate e tramandate a chi verrà dopo di noi".

Volti, nomi, professioni e definizioni di cittadini fanesi che costituiscono un atlante sociologico e antropologico di un’epoca, di un periodo della storia di Fano. "Non c’è un criterio nella scelta delle persone – spiega il fotografo – o meglio l’unico criterio è il raggio d’azione davanti al mio negozio: chi passa davanti, chi si ferma a guardare, i clienti, gli amici. Ci tengo a precisare che non ci sono scelte che escludono qualcuno perché antipatico o altro, semplicemente fotografo le persone che vedo o che conosco".

A qualcuno bastano un paio di scatti, altri hanno bisogno di più lavoro per… venire bene, ma questo è anche un po’ il divertimento del fotografo. "Si ride, si scherza – e adesso pure lui sorride – perché questo non è il libro dei belli o dei brutti, dei migliori o dei peggiori. È semplicemente un volto ritratto e stampato su carta di gente". Di fanesi.