Il porta a porta? Un pesce d’aprile E gli annunci finiscono nel bidone

di Sandro Franceschetti

Sembra un pesce d’aprile il caso dei rifiuti a Colli al Metauro. Il nuovo sistema di raccolta doveva partire tra 10 giorni, ma non se ne farà più niente. Perché mancano i soldi. Così, addio al porta a porta annunciato a novembre, e addio anche alla ’tariffa puntuale’ calcolata sui rifiuti prodotti. Peccato che nessuno abbia avvisato i cittadini. Una situazione che non va giù a Laura Valentini, consigliera di minoranza, che osserva: "Dopo più di 6 anni dalla fusione, non cè’ ancora un sistema univoco di raccolta dei rifiuti e non sappiamo quando potrà averlo, perché la data di aprile 2023, indicata per la partenza del porta a porta spinto anche a Serrungarina e a Saltara (che si sarebbero, così, uniformate a Montemaggiore) non verrà rispettata".

La consigliera, a novembre, ha presentato insieme a Filippo Cicoli una richiesta di accesso agli atti "rimasta inevasa" e nell’ultimo consiglio, del 7 marzo, ha fatto un’interrogazione. "Ciò che sta succedendo è inaccettabile – riprende -. Nel consiglio del 31 maggio 2022 l’assessore Primavera disse che era stato trovato l’accordo con Aset e che il Comune aveva presentato un progetto sul Pnrr per dar vita a un ’porta a porta’ integrale su tutto il territorio". Infatti attualmente il ritiro a domicilio è presente solo a Montemaggiore, mentre a Saltara e Serrungarina riguarda secco e organico, col resto dei rifiuti conferiti nelle isole ecologiche stradali. "La stessa Primavera – prosegue Valentini – precisò che se si fosse ottenuto il finanziamento l’impatto sugli aumenti sarebbe stato limitato e in quella sede fu espressa anche la volontà di istituire una commissione consiliare per discutere il progetto e fare incontri con la cittadinanza".

Nel frattempo cittadini e imprese hanno ricevuto lettere informative sulla partenza ad aprile del nuovo porta a porta sul territorio (con cassonetti solo per verde e indumenti) e della distribuzione di nuovi bidoncini dell’indifferenziato dotati di sistema R-Fid per calibrare la Tari sull’effettiva produzione di rifiuti destinati in discarica. "Considerando che aprile stava arrivando – aggiunge Valentini -, 15 giorni fa ho posto un’interrogazione. E così abbiamo saputo che il progetto non partirà più, perché non è stato finanziato, e che se ne sta definendo uno diverso, analogo a quello di Montemaggiore e, pertanto, senza più l’introduzione della tariffa puntuale. Nessuno ha avvertito i cittadini che non partirà più nulla. Davvero, spiacevole".