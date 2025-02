Il portiere è imperdonabile. Ma anche Odjer non evita l’harakiri

Raffaelli 4. Giovane o esperto. Non conta. Il suo è un errore di una gravità inaudita. Perché dieci secondi prima, azione copia-incolla, era suonato il campanello d’allarme. Costruire dal basso è una cosa, sbagliare una costruzione dal basso, pure. Quell’errore (che non è l’unico) è un’altra. Un portiere, nel 2025, può anche rinviare lungo.

Alagna 4,5. La tenuta della zona destra difensiva dell’Ascoli, in questa partita, è burro. E non affianca mai Silipo quando la partita ha senso.

Piermarini 5. E’ a metà strada in tutte le azioni rosse del pomeriggio. Giornataccia.

Curado 5. Concorso di colpa perché sugli sfondamenti a destra lui ha tutta la visuale per muoversi sullo scarico. Oltre ad essere il leader di un reparto troppo in difficoltà. Esce infortunato (dal 33’ s’ D’Amore sv).

Adjapong 6. Dei quattro dietro è quello che riesce a coprire più campo e blindare un po’ la zona, cercando qualche idea correndo all’insù. E sullo 0-2 avrebbe conquistato un rigore dorato.

Odjer 5. Sente, perché lo sente, Corradini al suo fianco e non evita un harakiri che ricorderemo a lungo. Legge male, oltre che quel pallone, gli scarichi che "uccidono" il match (dal 9’ st Tremolada 5,5. Entra a partita compromessa).

Carpani 5. Poco davanti, poco dietro, non anticipa mentalmente le giocate all’indietro che blindano il risultato. Ci ripetiamo, giornataccia.

Varone 5,5. A uomo alto su De Boer nel disegno del mister, mezzo destro in fase di possesso, copre molto campo, sfiora il gol di testa, prova ad essere l’ultimo ad abbassare il capo. Anche lui non c’è quando la Ternana prende il fondo e scarica.

Silipo 5.5. Inizia sembrando di voler dribblare pure Abate, poi via via si spegne e lascia il campo (dal 9’ st Gagliardi 6. Un tiro dalla distanza a sipario già chiuso).

Forte sv (dal 9’ Corazza 5,5. Gli tocca giocare sempre di rincorsa. Un guizzo, troppo poco).

D’Uffizi 5,5. Partita grigia (dal 33’ st Baldassin sv).

Allenatore: Cudini 5. Giocare da dietro anche col portiere è una sua richiesta, non crediamo lo sia stato farsi gol praticamente da soli e pregiudicare una partita già difficile in partenza. Tutto il resto passa in secondo piano. La squadra è in buona condizione atletica e al netto degli errori individuali prova (prova!) a giocare un calcio codificato.

Arbitro Renzi 4,5. Quello su Adjapong è fallo, netto, sullo 0-2, a un minuto dal riposo. E’ un abbaglio decisivo. Non l’unico.

Daniele Perticari