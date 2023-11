Il Porto che cambia. Riapre il cantiere. Verranno costruiti oltre 60 appartamenti

Riapre oggi il cantiere del porto, dopo il blocco del gennaio 2021 dovuto all’inchiesta giudiziaria. La procura voleva stabilire se il titolo edilizio fosse valido oppure no per un’interpretazione dubbia del Prg. Due volte il Tar e poi il tribunale penale hanno dato ragione ai costruttori. Verranno realizzati 62 appartamenti. I lavori finiranno nell’estate del 2025. Le due torri (nella foto a destra) nasceranno sulle ceneri di un vecchio relitto del dopoguerra: il Consorzio agrario, nato per lo stoccaggio delle granaglie, ma attivo solo per qualche anno. Tra oggi e domani il cantiere vedrà il passaggio di camion e operai che dovranno smaltire quello che resta delle macerie del vecchio stabile. A dettare i tempi dei lavori è la stessa proprietà e cioè il fondo israeliano che fa capo al tecnico fanese Paolo Giorgini che ha come socio di riferimento la società Renco.

"Abbiamo terminato tutte le analisi dei terreni, abbiamo fatto i carotaggi per controllare se ci fossero sostanze nocive nel sottosuolo e i risultati hanno tolto tutti i dubbi. Si può partire. Sotto il profilo giuridico non abbiamo nessun tipo di problema dopo la sentenza del Tar e del tribunale. Per cui risolti questi ultimi dubbi Volevamo fare le cose perbene perché è essenziale poter lavorare con tutta tranquillità. Speriamo, se non ci saranno intoppi, di poter consegnare gli appartamenti che sono quasi tutti venduti, per ottobre del 2025 e cioè fra un paio di anni", dicono dalla società.

L’edificazione delle due torri al porto è una questione tra le più controverse degli ultimi tempi. Appena demolito il vecchio edificio e chiesta una variante per realizzare più appartamenti, è scattato un accertamento della Capitaneria di Porto sfociato in un rapporto alla Procura da cui è partì un’inchiesta con quattro iscritti nel registro degli indagati accusati di abuso edilizio. Una vicenda legata ad una norma del piano regolatore che non era stato emendata in fase di stesura. Cosa questa poi sanata dal consiglio comunale visto che l’amministrazione rischiava una causa per risarcimento danni proprio da parte del fondo israeliano e dalla Renco che ha una quota superiore al 20 per cento. Fra l’altro i diritti edificatori erano stati acquisiti da una altra società nel corso di un’asta del tribunale e le valutazioni date al terreno nascevano proprio perché c’era un diritto edificatorio rilasciato dal Comune di Pesaro.

Dire che c’è ancora la corsa come è stato due anni fa per acquistare un appartamento fronte-porto, non è del tutto vero essendo venuti meno gli incentivi del superbonus. Comunque in totale le due palazzine ospiteranno poco più di 62 appartamenti di varia metratura e la maggior parte sono stati venduti e fatti i compromessi.

Restano ancora da chiarire le destinazioni dei piani terra delle due palazzine. In un primo momento si parlava di ulteriori appartamenti; quindi la realizzazione anche di locali come pizzerie e ristoranti. Ora pare che la società voglia dirigersi verso negozi specializzati per la nautica ed uffici. Tutto finito? In teoria sì, i n pratica no perché resta sempre il nodo della viabilità.

