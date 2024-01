Il porto di Pesaro nelle visioni artistiche di Clemente Rizzati

Nuova proposta espositiva alla Galleria Rossini: da ieri e fino al 19 gennaio accoglie la mostra di Clemente Rizzatti “Il porto di Pesaro“ promossa dal Comune di Pesaro. Visitando la mostra di Rizzatti, gli ospiti avranno modo di conoscere la storia della città, ma soprattutto di scoprire come era il porto di Pesaro esattamente 60 anni fa. Così l’artista: "Questa è una mostra che vi porta indietro nel tempo; sessanta anni fa il porto di Pesaro era diverso nelle sue caratteristiche architettoniche e paesaggistiche. Ad una considerazione approfondita si può dire che, nella generale e apparente confusione di attrezzature di ogni tipo, il porto ha una sua particolare e strana estetica, in quanto la sua struttura è costituita da bacini che racchiudono piccole porzioni di mare che, in alcune situazioni, interagiscono con le case povere e semplici dei marinai. In questo 2024, anno di Pesaro Capitale italiana della cultura, espongo questa ricerca, che è già un documento storico della nostra città, e perciò ringrazio l’amministrazione comunale e l’assessorato alla bellezza per la realizzazione d’esposizione".

Clemente Rizzatti ha frequentato l’istituto d’Arte “Ferruccio Mengaroni“ di Pesaro e poi il corso biennale di Magistero all’Istituto d’Arte di Firenze. Nel 1970 ha conseguito il diploma di maturità d’Arte Applicata. Nel 1967, con la prima mostra personale di disegni a china, inizia l’attività artistica nel settore del disegno e della scultura. Nel 1989 dà inizio alle opere realizzate con la tecnica del legno dipinto e negli anni 2000 con i collage. Dal 1976 al 2010, si impegna nella professione di progettista di giardini. Orario: martedì-giovedì 10-13, venerdì-domenica e festivi 10-13, 15.30-18.30.

Ingresso gratuito.

l. d.