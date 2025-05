Il porto diventa un palcoscenico. Nautica in festa con visita ad Azzurra III

Impennate, centinaia di ragazzi che si ritrovano davanti a "La vela", per l’aperitivo. Ristoranti pieni lungo strada Tra i Due Porti. Tutto qui? No, perché questo asse viario che muore nel grande piazzale che dà sulla nuova darsena, è anche un luogo di lavoro: cantieri, servizi per la pesca e diportisti, negozi di abbigliamento legati proprio alla vita di mare. Un grande motore economico che ha il suo centro propulsore nel cantiere Rossini dove dentro si trova di tutto: da un caicco turco, ad Azzurra III – una delle più sfortunate –, yacht da 60 metri a scendere, compreso quello di Valentino Rossi. Questa del mare, domani, sabato, dalle 9 alle 13 diventerà un grande palcoscenico dove ognuno, comprese le associazioni e i club, mostreranno, a chi vorrà, cosa c’è dietro alle botteghe, ai negozi ed ai capannoni. Un’idea questa che si inserisce nella Giornata mondiale della nautica celebrata un po’ in tutto il mondo. E la presentazione dell’evento è stata fatta ieri mattina al ristorante "La vela" con il prima fila Stewart Parvin l’ad del cantieri Rossini, che non aprirà solamente i cancelli ai visitatori, ma ospiterà anche iniziative di altri sodalizi sportivi. Il "Rossini" è il vero motore di questa iniziativa e ha ricevuto pubblici ringraziamenti del sindaco. Giornata con un occhio anche al sociale perché si parlerà delle iniziative legate alle persone disabili: la barca come tarapia. Si parlerà anche di giovani e di lavoro proprio nel settore della nautica.

Assieme ai vertici del cantiere navale – con Parvin anche le portavoci Alexandra William e Chiara Vetrari – c’erano il sindaco Andrea Biancani ("perché io amo il porto e mi sono tenuto anche la delega"), il comandante della Capitaneria Nicola Gaudino dopodiché è arrivata anche l’assessore con delega alla pesca, Francesca Frenquellucci che ha fatto penitenza su un errore di gioventù, lei dei 5 Stelle: "Abbiamo fatto anche dei sit-in contro l’arrivo del cantiere Rossini, ma oggi devo dire che ci sbagliavamo". Un ‘mi pento e mi dolgo’ fatto davanti ai rappresentanti di tutte le attività che gravitano lungo strada Tra i Due Porti e non solo perché tra i presenti anche un esponente della società Canottieri che ha sede sul molo di Levante. Assenti i rappresentanti dell’autorità portuale del Medio Adriatico che ha comunque dato una sovvenzione di mille euro per questa iniziativa per l’acquisto di bandierine che indicheranno le attività che hanno dato l’adesione.

Tra i punti sottolineati dal sindaco anche il fatto che lo scalo "ha potenzialità pure sotto il profilo sportivo" facendo riferimento ai vari club che hanno la scuola di vela, la pesca sportiva e portano avanti l’attività per chi ama le immersioni come il Subtridente. Entusiasta Parvin: "L’obiettivo che ci siamo dati è quello di divertirci, rafforzare il senso di comunità e far conosce tutte le realtà del porto al nostro territorio". La famiglia Volpini, tra le altre iniziative, organizza anche una mostra fotografica storica sul porto. Poi dimostrazioni di primo soccorso e naturalmente ci sarà anche una... visita ad Azzurra III: come andare ad un santuario della vela da competizione.

m.g.