Il Porto per don Marco. Operato d’urgenza: condizioni gravissime

Il quartiere del Porto è apprensione da giorni per Don Marco de Franceschi, ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Pesaro, dal 22 novembre scorso.

L’ex parroco del Porto, 85 anni - che da due non era più in carica ma era rimasto in parrocchia come aiuto pastorale al fianco del giovane Don Matteo George -, è stato operato d’urgenza all’intestino dopo che un’ambulanza era venuta a prenderlo alle ore 13 circa di martedì scorso.

"I medici ci hanno detto che l’intervento è andato bene e il blocco intestinale è stato rimosso – racconta Giorgio Perugini, il diacono di Santa Maria del Porto – ma le sue condizioni generali non sono buone, per cui hanno deciso di tenerlo sedato in sala di rianimazione. Abbiamo informato i parrocchiani di quanto accaduto durante le messe feriali di questi giorni, raccomandando a tutti di unirsi attraverso la preghiera".

E Giorgio Perugini aggiunge poi un particolare che suscita ulteriore emozione: "Proprio il 20 novembre, il giorno in cui è stato portato d’urgenza in ospedale, ricorreva il 25° anniversario della sua presenza nella parrocchia del Porto. Anche se da due anni Don Marco non è più il parroco, continua ad essere una figura significativa per gli abitanti di questo quartiere".

Un quartiere, il porto, per il quale De Franceschi si è speso molto, anche in battaglie importanti come quella dell’ex Amga, schierandosi al fianco dei residenti che protestavano per una situazione di disagio che perdura ormai dal 2010, ospitando nei locali della parrocchia le assemblee dei cittadini per confrontarsi con le istituzioni sullo scottante argomento.

Così come il sacedote ha sempre aperto le porte del campetto alle spalle della chiesa per portare avanti la tradizione della pallacanestro, di cui è un grande appassionato, che affonda radici profonde anche in questo quartiere con la storica società della Delfino.

Tutto questo gli ha permesso di venire in contatto anche con tante persone che non frequentano la chiesa e di essere sempre stimato e rispettato da tutti. Ora tutto il Porto prega per lui.