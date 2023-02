Il potere, l’ambiente, l’Europa

"Il potere, l’ambiente, l’Europa" è un ciclo di sei incontri organizzato dal circolo Bianchini, da febbraio a maggio, in collaborazione con Aiccre Marche e il Comune. I sei incontri, che fanno parte di Modernissima, la rassegna che il Bianchini ha organizzato per l’anno sociale 2022-2023, puntano l’attenzione sull’Europa "proprio nel momento – fa presente il presidente del Bianchini, Andrea Angelucci, – di importanti sfide internazionali, dalla guerra russo-ucraina alla tensione nei Balcani, dalla pandemia all’emergenza ambientale e climatica". "Incontri che parlano non dell’Europa delle banche e dell’euro – ha sottolineato il vicepresidente Aiccre, Massimo Bello – ma dell’Europa della democrazia, della cultura e dei popoli. Quindi di una Europa che non è un incidente di percorso, ma il risultato di una passione ideale fondata su principi e valori che tutti possiamo condividere".

Si parte sabato con il dialogo tra Roberto De Seta e Filippo Moretti su "L’ambiente e l’Europa". Seguono venerdì 17 marzo alle 17,30 Ivano Dionigi e Giovanni Franchi su "Le parole e il potere"; sabato 25 marzo, alle 17, Guido de Monticelli su "Altiero Spinelli e l’idea di Europa"; domenica 26 marzo, alle 17, Roberta De Monticelli e Filippo Moretti "Dialogo sull’Europa"; domenica 16 aprile, sempre alle17, Giacomo Gabellini e Filippo Cicoli parleranno de "L’Europa fra i nuovi Imperi"; venerdì 26 maggio alle 17,30, Francesca Cenerini e Giovanni Franchi affronteranno il tema de "La rappresentazione del Potere nel mondo romano". Ogni incontro sarà abbinato a momenti musicali e artistici.

an. mar.