’Il Pozzi che grida al golpe è quello della giunta?’

I consiglieri di centrodestra di Pesaro scrivono: "Il Pozzi segretario del partito socialista sa quello che fa il Pozzi (foto) assessore del Comune di Pesaro? L’assessore e segretario Pozzi si ricorda che siede in maggioranza a Pesaro con quelli che lui chiama “golpisti di Marche Multiservizi”? Il giochetto di tenere il piede in due staffe e di cadere dalle nuvole ha stancato. È ormai chiaro a tutti che il Comune di Pesaro era informato del tema visto che era persino nell’ordine del giorno di convocazione. Non ricordiamo invece l’Assessore Pozzi stracciarsi le vesti nei panni di assessore al bilancio e scagliarsi contro gli utili di Marche Multiservizi rimarcando la necessità di realizzare investimenti e ridurre le bollette".