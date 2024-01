Il pranzo di Sant’Antonio. Cent’anni tra cibo e flirt

A Talacchio le tradizioni sono una cosa seria. Una di queste celebra quest’anno il centenario dalla nascita di un appuntamento molto particolare: si tratta del tipico pranzo di Sant’Antonio, che verrà festeggiato sabato 10 febbraio. Certo, il giorno dedicato al Santo è il 17 gennaio, ma in paese la data non è stata scelta a caso. Si tratta, infatti, dell’ultimo sabato di carnevale, un giorno che, in passato, rappresentava l’ultima occasione per togliersi di dosso la nomea di ‘zitella’. "Nei primi anni del Novecento rimanere zitella o zitellone era un problema per la famiglia – racconta Davide Ciaroni, un ex priore e organizzatore del pranzo – ed esisteva un detto: a chi rimava single anche a soli 27 o 28 anni usava dire ’dai burdél, che armani per Sant’Antonio’, con riferimento a questo pranzo che era un po’ l’ultima spiaggia, e rappresentava una bella offesa per l’onore della persona e della famiglia".

Il tradizionale pranzo consisteva in un ritrovo organizzato dalle mogli dei contadini e mamme di quelle ragazze che per timidezza o altri motivi erano ancora sole alla soglia dei 30 anni. A tavola sedevano solo uomini, e le ragazze servivano loro il pranzo "nella speranza di farsi notare e ricevere un complimento o un invito per un ballo nella serata della domenica o, in extremis, nella serata del martedì grasso. Insomma, si puntava sulle ultime due serate di carnevale con la speranza di un lieto fine, perché un tempo si andava a ballare solo in quel frangente".

Dopo 100 anni la tradizione rimane viva grazie ai priori, gli organizzatori della festa che venivano nominati di anno in anno, e i cui nomi sono ancora conservati un registro in pelle di pecora. Ancora oggi il pranzo è preparato dalle donne del paese, e anche se non è più un momento per accaparrarsi le attenzioni di un futuro marito, rimane come occasione per celebrare la convivialità, i contadini e Sant’Antonio, protettore degli animali. La giornata inizierà con la santa messa mattutina, dove verranno consegnati i tipici panini benedetti da portare agli animali. Il pranzo, organizzato come da tradizione nel locale della parrocchia, consiste in un bis di primi di cappelletti e lasagne, seguiti da bollito, pasticciata, arrosto maiale, grigliata e contorni.

L’organizzazione è ancora a opera dei priori in carica, ovvero Luigi Zaccarelli, Luigi Mariotti, Matteo Arduini, Enrico Mengarelli e Alessandro Di Marco. Per prenotare un posto a tavola, il numero da chiamare è quello di Luigi Zaccarelli: 370 3152174. "Siamo sempre un centinaio di persone – conclude Ciaroni –. È sempre un bellissimo momento per celebrare i contadini e le nostre tradizioni paesane. Arrivare a 100 anni, poi, è una grande emozione".