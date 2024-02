Il prefetto a Piandimeleto incontra cittadini e imprenditori

"Si è tenuto nel nostro Comune un primo incontro con il prefetto Emanuela Saveria Greco e il capitano dei Carabinieri di Urbino per parlare di territorio, imprenditoria, società civile, ma anche e soprattutto di sicurezza (in merito ai recenti furti nelle abitazioni) – fa sapere il sindaco di Piandimeleto Veronica Magnani". All’incontro erano presenti oltre al prefetto gli imprenditori del territorio, le associazioni di volontariato, la Proloco e la parrocchia. "L’incontro ha evidenziato i punti di forza ma anche i punti deboli del nostro territorio, come viabilità, sanità, ordine pubblico – dice il sindaco –. Tra le eccellenze hanno spiccato l’associazionismo, la dimensione imprenditoriale e lavorativa, nonché il volontariato. Si è evidenziato che il territorio è cresciuto nel tempo, ma vuole ancora crescere, pertanto abbiamo bisogno di infrastrutture adeguate e di servizi. Il prefetto ha ascoltato con attenzione tutte le problematiche e le fragilità del territorio, dimostrando grande capacità empatica e comprensione: si è detta pronta a farsi portavoce delle nostre esigenze, riportando le nostre numerose istanze nei luoghi preposti al loro ascolto".

Conclude il sindaco: "Il prefetto ha poi visitato il nostro Castello e ne è rimasta affascinata, così come è rimasta piacevolmente colpita dalle numerose qualità della nostra terra e della sua bella Comunità".

am. pi.